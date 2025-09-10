El ascenso hipotecario impulsa la vivienda en Catalunya

El euríbor volverá a caer en julio y abaratará las hipotecas unos 112 euros mensuales

El regreso a la rutina tras el parón veraniego no solo nos devuelve a la cotidianidad de nuestro día a día, también nos conduce a debates que dejamos aparcados durante las vacaciones. Uno de los que más preocupa a los ciudadanos es el de la vivienda. Comprar o vender un inmueble sigue siendo un asunto que va más allá de lo meramente económico, ya que se trata también de una cuestión de índole social e incluso generacional. En ese terreno Catalunya representa el vivo retrato de un mercado que, en los últimos meses y de forma general, avanza a ritmo vertiginoso.

Esa intensidad se ve reflejada en la Estadística Registral Inmobiliaria del segundo trimestre del año, en el que Catalunya registró un incremento del 23,1% en el número de compraventas con respecto al mismo periodo del año anterior. Un crecimiento importante que sitúa a nuestra tierra, al menos de momento, por encima de regiones como Andalucía (19,6%) o la Comunidad Valenciana (17,1%), y nos consolidan como uno de los principales motores de actividad inmobiliaria del país.

Uno de los factores que explica en gran medida este ritmo de compraventas es el de las hipotecas. En Catalunya se han firmado un total de 81.109 sobre vivienda en el último año, lo que supone un incremento interanual del 25,8%. No resulta habitual visualizar parámetros porcentuales tan contundentes en esta materia. Sin embargo, hay razones que lo explican.

Conviene tener en cuenta la tendencia general que ha propiciado un saldo hipotecario positivo en todas las regionales españolas en términos interanuales. Nos encontramos inmersos en una etapa en la que el crédito fluye con mayor facilidad y eso se traduce en un ascenso medio nacional del 24,2% en materia de hipotecas. En nuestro caso particular, tres de cada cuatro operaciones de compraventa en Catalunya dependen directamente de la financiación hipotecaria, circunstancia que refleja la estrecha relación entre ventas y crédito.

El contexto europeo juega un papel clave en este sentido. Tras una etapa de endurecimiento monetario, el Banco Central Europeo (BCE) inició hace algunos meses una nueva política marcada por una mayor flexibilidad, cuyo reflejo más directo puede observarse en la moderación del Euríbor —principal índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios—. Esta apuesta ha reducido los costes de financiación, facilitando que más jóvenes y familias puedan acceder al crédito hipotecario y, al mismo tiempo, ha impulsado al sector inmobiliario.

Como era de esperar, el impacto de esta dinámica se refleja también en los costes de compra. El precio del metro cuadrado en Catalunya alcanzó los 2.626 euros de media en el segundo trimestre, un 6% más que hace un año. Este encarecimiento se vuelve especialmente pronunciado en la vivienda usada, que se revaloriza a un ritmo superior al de la obra nueva por razones de demanda.

Aunque los precios continúan al alza, también es importante señalar que en Catalunya lo hacen de forma más moderada que en comunidades como Madrid (15,5%), Valencia (10,1%) o Andalucía (7,9%). Nuestro encarecimiento inmobiliario se sitúa por debajo del de la media nacional, establecido en el 9,3%, lo que permite poner en valor el equilibrio de nuestro mercado.

Un ejemplo de ello lo representa la ciudad de Barcelona, donde el precio del metro cuadrado ha subido 'solo' un 4% en el último año, frente al encarecimiento del 17,2% que ha cosechado el suelo de Madrid capital o el del 15% de Valencia. Un claro ejercicio de contención que puede considerarse positivo dentro del escenario.

En virtud de lo expuesto, se puede concluir que Catalunya cuenta con un mercado inmobiliario en plena expansión, sostenido principalmente por el crédito hipotecario y acompañado de una evolución controlada de los precios en comparación con otros territorios. Pese a ello, la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y será necesario, por tanto, observar su comportamiento en los próximos meses. Desde la perspectiva cautelosa de los datos siempre resultarán más fiables las conclusiones en torno al futuro.