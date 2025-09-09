Las urgencias de la salud mental

La pandemia hizo aflorar los problemas de salud mental que se extendían como una epidemia silenciosa en la sociedad. Lo identificamos primero en los adolescentes, y lo atribuimos a los tiempos de confinamiento, a las medidas restrictivas, y al empujón definitivo a la vida en streaming, con todo lo bueno y malo que implica. Justo ahora empezamos a regular los accesos a las pantallas de los más jóvenes, mientras extendemos su uso entre los mayores para reducir la brecha digital.

La pandemia no nos convirtió en una sociedad ansiosa, pero sí fue la gota que colmó el vaso de un problema que cocía a fuego lento y se ha desbordado casi sin darnos cuenta. La salud mental se ha convertido en una prioridad en las agendas de los gobiernos, y esa mirada cruza las nuevas normas que buscan potenciar la conciliación y las jornadas laborales, los métodos educativos, también la crianza en las familias, nuestra forma de alimentarnos, de gastar y de vivir, en definitiva.

Estos días hemos vuelto a hablar de salud mental por un suceso trágico, la muerte de un hombre que esperaba atención psiquiátrica en urgencias y no fue atendido a tiempo. Nuevamente, una gota en un océano de problemáticas, pero con la fuerza suficiente para poner sobre la mesa la urgencia de cambios. Hemos aprendido a no estigmatizar las enfermedades mentales, a promover las llamadas de auxilio, pero hemos de ser capaces también de dar una respuesta lo más rápida y adecuada posible a quienes reclaman atención especializada.

El Ministerio de Sanidad tiene previsto un presupuesto para acondicionar espacios en los recintos hospitalarios que permitan una asistencia más adecuada a pacientes con trastornos, y en Catalunya el Govern planea reforzar las unidades específicas de urgencias hospitalarias, porque no todos los centros disponen de áreas idóneas. Personal especializado, más camas para hospitalización y, a través de estas mejoras, una pronta atención, pueden marcar un punto de inflexión en la lucha contra esta otra pandemia en la que el tiempo de respuesta es estratégico para el éxito.