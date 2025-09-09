La semana laboral poco laboral

En pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral, sus defensores han esgrimido un estudio según el cual la semana de cuatro días de trabajo, sin reducción salarial, disminuye el estrés y mejora la salud mental de los trabajadores. Vamos, que, cobrando lo mismo, los trabajadores están más contentos trabajando cuatro días que cinco. Ese estudio se llevó a cabo sobre más de 3.000 trabajadores de todo el mundo -así que sus buenos dineros debió de costar-, cosa que demuestra que tanto da el país, la raza y el sexo: trabajar menos cobrando lo mismo, suele ser bien recibido.

No me he recuperado todavía de tal descubrimiento, pero como uno siempre quiere ir un paso más allá, he realizado otro estudio por mi cuenta, preguntando a mis conocidos qué les parecería trabajar tres días a la semana en lugar de cuatro. Sorprendentemente, casi todos han coincidido en que sí, que la semana laboral de tres días les parece aún más beneficiosa que la de cuatro. A pesar de contar con un presupuesto menor que la mencionada encuesta sobre 3.000 individuos, puedo asegurar que la mía es igual de precisa y apenas tiene margen de error: trabajar tres días gusta más que trabajar cuatro. He dicho que han coincidido “casi todos” porque ha habido dos excepciones: uno es un tipo al que su mujer le pega y vota por una semana laboral de siete días y sin vacaciones, para pasar el menor tiempo posible en casa. El otro pertenece al sector primario, se gana la vida cultivando marihuana en su casa, y considera que no puede dejar solas las plantas cuatro días, porque la producción e incluso la calidad de la mercancía se resentiría. Salvo estos dos, todos los demás querrían empezar ya mismo a trabajar tres días a la semana.

-¡Cobrando lo mismo, oiga!

-Eso por supuesto.

Estoy preparando ahora una nueva encuesta, esta sobre la semana laboral de dos días -siempre sin reducir el sueldo-, para saber qué opinión merece entre los trabajadores de mi entorno, tengo para mí que la verán incluso mejor que la de tres días. El propósito es llegar a preguntar a los trabajadores qué les parecería la semana laboral sin trabajar ningún día, y cobrando lo mismo. A ver qué dicen. Realizar estudios de este tipo es bastante sencillo, y además es una forma de ganar dinero sin trabajar, lo cual es el sublime objetivo.