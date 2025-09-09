Desenmascarar mentiras

Uno de los estrenos teatrales más esperados de la temporada es 'Phèdre!', de François Gremaud. Será, a finales de octubre, en el Teatre de la Biblioteca. Quedan pocas entradas y, francamente, no sé si es uno de los espectáculos, como decía, más esperados (eso es difícil de calibrar), pero sí una de las sorpresas más insólitas del “Flaix de Tardor-Barcelona” con las que el festival Temporada Alta se presenta en la capital con una programación contundente, internacional, irrebatible. En esta 'Phèdre!' (signo de admiración) un actor, que es el propio autor de la obra, con una camiseta blanca y unos vaqueros, solo, se enfrenta a la tragedia de Racine y la explica como un cuento. De hecho, muchas de las representaciones de la obra se han hecho, en Francia, en institutos. Es como una conferencia sobre la fuerza poética de los versos alejandrinos de Racine y también una manera divertida (sí, divertida, fenomenal paradoja) de enfrentarse a los desamores y las desventuras de Fedra y de Hipólito. Gremaud afirma que la tragedia trata de la pasión, lo que es evidente, pero también "de la invención de una lengua", porque es gracias "a la respiración de los alejandrinos, anclados en el suelo" que derramamos lágrimas de emoción. Es debido a la contención que la obra se asemeja a las variaciones de Bach, “una manera de modelar la materia que nos permita el acceso a una sensación pura, que hace vibrar el sentido”. Quizás no haya ningún autor en la historia de la literatura dramática que haya sido capaz de decir tantas cosas, de una forma tan diferente, con tan pocas palabras. George Steiner decía que Racine utiliza unos dos mil vocablos, mientras que Shakespeare se sirve de más de veintidós mil. Refrenar los sentidos gracias a las riendas de la lengua. Ya lo saben, pues.

El propio Gremaud dice la esencia del teatro: un trama, un comediante, un público. No hace falta más para despegar. En la ceremonia con la que la profesión teatral catalana levantaba el telón de la temporada, este lunes, en el Liceu, Salvador Sunyer y Josep Domènech, los responsables de Bitò Produccions, recibieron un homenaje en reconocimiento a su trayectoria y al hecho de ser los creadores e impulsores de Temporada Alta, el festival que convierte a Girona y Salt en el epicentro de las artes escénicas en otoño. Sunyer recibió el galardón y habló del mundo de la mentira en el que vivimos. Hartos de sufrir con este estado de las cosas, resulta que uno de los reclamos que merecen más atención es el teatro, "el arte de decir mentiras". Rememorando la reflexión de Gorgias, el filósofo del siglo IV aC, dijo que, en el teatro, "nos gusta que nos engañen y nos engañen bien", porque el ejercicio de la mentira escénica "es la única manera de explicar algunas verdades". Para Gorgias, en la tragedia, era más honesto quien engaña y lo demuestra, y más sabio quien se deja engañar, sabiendo que se trata de un engaño. Las virtudes del teatro: la música de las palabras, el derramar lágrimas de emoción, el arte de decir mentiras en un decorado para desenmascarar las mentiras del mundo real.