Optimismo teatral

EFE

Se alza el telón de la temporada teatral 2025-2026 con una excelente noticia: en Barcelona, las salas dedicadas a las artes escénicas en general superaron en el periodo 2024-2025, y por segunda vez consecutiva, la cifra de los tres millones de espectadores, con un aumento del 4% y con una recaudación global un 2% superior a la de la temporada anterior. Además, el índice de ocupación subió hasta el 64% del aforo en los más de 1.200 espectáculos programados. Conviene recordar, porque todavía es reciente, la crisis que experimentó el sector a causa de la pandemia y los esfuerzos que tanto compañías como empresarios y productores, con ayuda de la administración, tuvieron que llevar a cabo en un ámbito que depende exclusivamente de la presencialidad. En este sentido, no solo el aumento global sino la consolidación de un público diverso y fiel es el factor a tener más en cuenta. Pero hay otras noticias que alientan igualmente el optimismo y que reflejan la efervescencia del mundo del espectáculo en todas sus variantes.

En las 33 salas de Barcelona con una capacidad inferior a las 200 localidades, es decir, las que reflejan el nervio del futuro de la profesión y la capacidad creativa independiente, tanto el crecimiento de la asistencia (un 28% más) como de la recaudación (un 39% más) nos informan que el teatro es un fenómeno vivo y en alza, adecuado para todo tipo de públicos. Desde los éxitos multitudinarios como 'Mar i Cel' en el Teatre Victòria, en el adiós escénico de la compañía Dagoll Dagom, que se mantuvo en cartel durante toda la temporada, hasta la producción más humilde y radical, como las de la sala Heartbrak Hotel en Sants, pasando por los espectáculos exitosos en los teatros públicos, espectadores y montajes han encontrado su punto de unión y una sostenibilidad avalada por las cifras.

Otro punto a tener en cuenta, y que ya lleva años siendo una constante en el panorama escénico del país, es la eclosión y la consolidación de autores teatrales que, como Josep Maria Miró, Jordi Casanovas o la premiada Victoria Szpunberg (reciente Premio Nacional de Literatura Dramática) nos hablan de la vitalidad de los creadores autóctonos, que no solo se refiere a la palabra escrita, sino también a otros procesos creativos como la danza. El ejemplo de Marcos Morau y La Veronal, con su proyección internacional y con el esperado estreno en Catalunya, después de su paso por Venecia, de 'La mort i la primavera', así lo atestiguan.

La gala Catalunya Aixeca el Teló, que se llevó a cabo ayer en el Liceu, en su 14ª edición, no solo nos habla de este balance retrospectivo sino que impulsa una temporada tan atractiva, en sus distintos formatos, como las anteriores. En la gala se homenajeó a los responsables históricos de la configuración de Temporada Alta, el festival de otoño que se lleva a cabo en Girona y Salt y que este año también desembarca en Barcelona (Flaix de Tardor) con nombres tan importantes como Toni Servillo o Alain Platel. Con la presencia de figuras mundiales, como Ostermeier o Marthaler o de referentes de la radicalidad escénica como Angelica Liddell, la 34ª edición del festival añade alicientes a la ya de por sí atractiva programación barcelonesa, que acogerá estrenos musicales como 'El fantasma de la ópera' y 'Tootsie' o la adaptación de la aclamada novela 'Permagel', de Eva Baltasar. Un panorama variado donde escoger y disfrutar del teatro en vivo, del fenómeno creciente de las artes escénicas en Catalunya.