Inseguridad naturalizada

Hay tantas noticias diarias vinculadas a la inseguridad creciente en nuestro país, que cualquiera de ellas podría servir para ilustrar este artículo. Solo en los dos últimos días se podría elegir entre la ráfaga de disparos de madrugada, en un nuevo tiroteo en la Mina, el apuñalamiento en la rambla del Poblenou, el primer día de la fiesta mayor, o la mafia que envía móviles robados a Marruecos.

Pero la que resulta más significativa de las informaciones más recientes es la que se produjo el pasado sábado y que 'El Caso' presentaba así: “Apuñala a un hombre en el tórax en una pelea en Terrassa tres días después de volver a Catalunya”. En primera lectura, la noticia no tiene ninguna otra relevancia que la propia de un hecho luctuoso, pero el subtexto de la información es un territorio minado para el análisis. El hombre, de 32 años y de origen magrebí, acababa de apuñalar a un joven de 26 en un intento de robo, en la avenida de Barcelona, en la zona de ca n'Anglada. El personaje era un viejo conocido de la policía: había sido detenido numerosas veces por “robos con violencia y lesiones y delitos relacionados con el tráfico de drogas”. Acababa de volver después de un año en Marruecos, y a los tres días de llegar ya apuñalaba a una persona. Es decir, entra, sale, se va, vuelve y por el camino va dejando una ristra de actos delictivos, la naturaleza de los cuales siempre es violenta. Es evidente que nada de lo que explica la noticia resulta sorprendente para una ciudadanía que conoce perfectamente y sufre la lacra de la multirreincidencia. ¡Cuántas veces hemos conocido informaciones sobre personajes que pueden llegar a tener más de un centenar de detenciones y continúan libres! Pero es justamente esta naturalización de unas circunstancias que tendrían que ser inaceptables lo que dispara todas las alarmas.

Especialmente en este caso, las preguntas sobre el cual no conseguirán respuesta, a pesar de la urgencia de tenerlas. Pero hay que formularlas. Primero: ¿cómo es posible que un delincuente con múltiples detenciones por delitos de robos violentos -y especifican “violentos"-, y vinculado al tráfico de drogas, continúe libre? Segundo: ¿cómo es posible que un delincuente con este historial delictivo violento pueda salir de España sin ser retenido? Tercero: ¿cómo es posible que, con el mencionado historial violento, pueda entrar en España sin ningún problema? Sobre las cuestiones de residencia o ciudadanía ni pregunto, pero seguro que habría para mojar pan. En todo caso, la información especifica -saltándose el imperativo 'woke' de no citar el origen- que es magrebí. Es decir, que hay toda una serie de preguntas que cualquier persona consideraría lógicas formular, que ni siquiera se plantean porque se ha normalizado un permanente desbarajuste vinculado a la delincuencia. Aun así, se explique cómo se explique y en los términos legales que se quiera, es inaceptable que los multirreincidentes, especialmente con historial violento, puedan disfrutar de una permanente impunidad. Como también es inaceptable que puedan entrar y salir del país, sin ningún tipo de problemas.

Este es el término: impunidad. Algo severo falla en el sistema que se usa para luchar contra la delincuencia cuando se acumulan casos como el del delincuente de Terrassa. Si añadimos la microdelincuencia que, sin ser tan violenta, también agrava profundamente la inseguridad, la situación se vuelve insostenible. Pequeños comercios, gente mayor, robos con patinetes, todo tipo de delitos perpetrados por perdularios que convierten la multirreincidencia en un modo de vida, sin que el sistema sea capaz de reducir su impacto. Lo peor es cuando esta situación, que tendría que ser anómala, se convierte en una normalidad cotidiana.

Abogados, jueces y expertos deben tener muchas explicaciones para justificar todo ello, pero en términos sociales es un auténtico desastre. La seguridad es un pilar fundamental de la democracia, sin la cual se rompen todos los parámetros. Porque sin seguridad no hay una sana convivencia, se disparan los temores de los ciudadanos y se reducen los márgenes de la libertad. Es en este agujero donde nacen los monstruos. Lo decía el mismo Quevedo, “no vive el que no vive seguro”, y cuatrocientos años después continúa teniendo razón.