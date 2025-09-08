Un curso para impulsar la calidad de la enseñanza

Primer día del curso escolar con el regreso a las clases de alumnos y alumnas de primaria en la escuela Francesc Macià, en el barrio de la Bordeta / FERRAN NADEU / EPC

Hoy da comienzo un nuevo curso escolar en las etapas de educación infantil, primaria, ESO y en los ciclos básicos de Formación Profesional. El día 12 empezará en los niveles superiores. Es una fecha importante por lo que significa de retorno a la normalidad después del verano y llega con una gran variedad de problemas por resolver y de retos por asumir. El más acuciante, mejorar el rendimiento escolar. Las últimas cifras, tanto en las pruebas internas en torno a las competencias básicas o las evaluaciones de final de etapa como en los test internacionales, como el Informe PISA, nos hablan de un notable déficit en matemáticas, inglés, ciencias y comprensión lectora, con un alumnado catalán por debajo de la media española y de la OCDE. Hay muchos factores que pueden influir en este escenario crítico: desde la propia configuración de los métodos de aprendizaje (hoy en día, un debate abierto entre los expertos) a elementos externos (como los efectos del confinamiento) o a situaciones económicas y de precariedad social que revierten en las aulas, pasando, claro, por los recortes en educación.

Esta es la prioridad del Departament d’Educació i Formació Professional, una problemática que no va a solventarse en un curso pero que reclama intervenciones inmediatas para revertir la tendencia en los próximos años. La introducción de pruebas piloto y la designación de centros específicos para la mejora en matemáticas y comprensión lectora en toda Catalunya, junto con un convenio de colaboración con la OCDE, han de ayudar a mejorar un sistema al que, este curso, se incorporan 1.650 nuevos docentes, con un total de cerca de 84.000, para atender la demanda de 1.326.352 alumnos. El descenso de unos 2.000, que implica cierres de grupos, va en paralelo al aumento de más de 9.000 con necesidades educativas especiales, hasta llegar a un porcentaje del 35%: un tercio del alumnado catalán está en esta situación.

Es este el segundo punto más acuciante del nuevo curso. La atención a la diversidad, con un “despliegue de la escuela inclusiva” que implica más aulas de acogida y más educadores especializados. En Catalunya, los alumnos de origen inmigrante han pasado en veinte años, desde el 2005, del 12% al 24%. Hay menos alumnado, en general, pero con una composición más compleja.

La prohibición de los móviles en los centros educativos (ampliada este curso incluso a la etapa de ESO) es otra de las novedades más remarcables. Después de un intenso debate, no deja de ser una medida controvertida que, probablemente, tendría que enfocarse más en la línea de una utilización responsable de las pantallas que no en la estricta exclusión. No por figurar en último lugar son menos trascendentes los temas relacionados con la lengua vehicular y la esperada sentencia del TC sobre las cuotas en castellano; la introducción de un plan de educación afectivo-sexual para eliminar discriminaciones, agresiones y conductas machistas; o la necesidad de los centros de contar con plantillas estables para evitar un índice muy elevado de rotación, así como la mejora en el mecanismo de adjudicación de plazas y de sustituciones, después del fiasco vivido en julio, para que los claustros pueden trabajar con una mayor planificación.

Se pide a la Administración más recursos y más voluntad de incidir en un aspecto básico de la sociedad y la convivencia. La educación es un pilar del progreso y la democracia y, en este sentido, ha de ser una prioridad política de primer orden.