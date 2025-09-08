Antoni Clavé abre el curso

Antoni Clavé (1913) se exilió en 1939, vivió en París y murió en Saint-Tropez a los 92. Hace ya 20 años. Sin embargo, Clavé abrió el pasado jueves el curso cultural barcelonés con la inauguración de “Clavé amb majúscules” en el Palau Martorell. La magnífica exposición es fruto de la iniciativa del mundo cultural privado -la Galeria Joan Gaspar, donde el pintor realizó su primera exposición en Barcelona tras la guerra (1956), el Reial Cercle Artístic, el Palau Martorell y los archivos de los nietos de Clavé-, pero ha contado con apoyo institucional, primero el del Memorial Democràtic, que depende del conseller Ramón Espadaler.

Clavé destacó en la Barcelona de los treinta como diseñador de carteles cinematográficos, pero su activismo político le obligó a exiliarse en 1939. En París realizó decorados y vestuario para ballet -con Roland Petit- y obras teatrales, antes de dedicarse con más plenitud a la pintura y la escultura. Aunque Clavé es Clavé y tiene una gran personalidad no hay duda que le influenció su amistad de muchos años con Picasso. La exposición del Martorell (80 pinturas de todas sus épocas) continua en el Cercle Artístic (escultura), en el propio Palau de la Generalitat (solo previa inscripción) y en la Sala Gaspar (escenografías 1946-1953).

El jueves, el Martorell, donde se respiraba una gran satisfacción por el disfrute de las obras de Clavé, fue el reencuentro tras las vacaciones de la Barcelona cultural. Josep Fèlix Bentz, presidente del Cercle Artístic y del Martorell y que además hizo su tesis doctoral sobre Clavé, explicó la génesis de la expo y la figura del pintor, al que se debía un gran homenaje. Subrayó la imprescindible colaboración de las instituciones. Y la presencia y las palabras de Jaume Collboni; Lluïsa Moret, presidenta de la diputación; Carles Prieto, delegado del Gobierno, y del propio president Salvador Illa lo corroboraron. Collboni resaltó el gran empuje de las iniciativas de la sociedad civil. El recuperado Palau Martorell, donde antes del verano se pudo disfrutar de Botero, es una muestra de esta vitalidad.

Salvador Illa, en un discurso corto -con palabras de reconocimiento a Nuria Ridameya, la viuda de Joan Gaspar Farreras- sentenció: “en los tiempos que corren, cultura, cultura y más cultura”. E insistió en la voluntad de apertura y colaboración de la Generalitat. Hemos pasado de la Generalitat con receta de confrontación con el Estado (Artur Mas, Puigdemont, Quim Torra), y de la de subrayar “la diferencia” (Aragonès), a la del valor de la colaboración. Con cuatro oradores del PSC (Collboni, Moret, Prieto e Illa), no hay duda que vivimos un cambio de época. Con poco ruido.

Y muchos no eran socialistas. Antoni Cañete, el siempre activo presidente de Pimec, mostraba su satisfacción por el aval de Illa y Collboni al Martorell, un centro cultural privado. Una confidencia: este gran homenaje a Clavé debe mucho a la discreta Àngels Torres, una activista cultural entusiasta de la colaboración público-privada.