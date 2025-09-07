President Illa: ¿Qué Catalunya de los 10 millones?

Mientras teníamos puesta la mirada en el procés, Catalunya ha pasado de 6 a 8 millones de habitantes sin que habláramos de ello. Posiblemente, así, nos hemos ahorrado el griterío de los xenófobos. Pero el coste es que el país no se ha preparado para ello, ni materialmente ni anímicamente. Ni la vivienda, ni las infraestructuras, ni los servicios públicos se dimensionaron con la anticipación suficiente para absorber un crecimiento equivalente al 30% de la población del año 2000. Los ayuntamientos, y especialmente las poblaciones medianas y pequeñas, son los que han tenido que amortiguar este impacto que constituye un motor del crecimiento económico, no lo olvidemos, pero que genera desequilibrios y desencuentros sociales como explicamos hace un año en la magnífica serie de reportajes de Elisenda Colell sobre lo que llamamos ‘el corredor del fuet’. Esa Catalunya que ha multiplicado su PIB en base a la industria cárnica gracias a la incorporación de miles de trabajadores procedentes de otros países. En muchos barrios del área metropolitana de Barcelona ha ocurrido exactamente lo mismo de manera aún menos visible. La falta de previsión y la falta de respuestas ha generado el caldo de cultivo en el que se mueven Aliança Catalana y Vox, muchas veces alentados por los mismos sectores que se enriquecen con el fenómeno.

El gobierno de Salvador Illa, como ya hizo tímidamente el de Aragonès, se ha encontrado con el marrón de tener que actualizar las políticas públicas para absorber la Catalunya de los 8 millones y ha lanzado, sigilosamente, la idea de prepararse para la de los 10 millones. Es una manera de decir que está en contra, a la vez, del decrecimiento y de la improvisación. Pero un reto de estas características no se puede mover entre bambalinas sino que se tiene que afrontar de cara, con luz y taquígrafos, porque lo contrario es lo que acaba alimentando a los populismos que se ganan la atención de la gente hablando de sus problemas cotidianos mientras los demás callamos. ELPERIÓDICO, no. Hoy, empezamos.