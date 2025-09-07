Pensar la Catalunya del 2050

Salvador Illa / BIEL ALIÑO / EFE

El gobierno de Salvador Illa ha sugerido pensar en la Catalunya del 2050. La que podría rozar los diez millones de habitantes según cómo evolucione la demografía. En EL PERIÓDICO, hemos aceptado el desafío, como contribución a un debate que debe ser sosegado porque las cuestiones que plantea son de enorme complejidad. Los desafíos que se nos presentarán en el próximo cuarto de siglo no dependerán siempre del gobierno de la Generalitat, ni siquiera del de España, pero algunos sí. Y estos son los que conviene identificar, para garantizar un futuro de bienestar y cohesión social.

Empecemos por la demografía que lo condiciona casi todo. Aunque pueda que no alcancemos los 10 millones –teniendo en cuenta la tendencia de la Unión Europea al estancamiento poblacional–, los 8,16 millones de la Catalunya actual son suficientes para darse cuenta de la magnitud de los cambios que ha experimentado la sociedad catalana. Máxime si tenemos en cuenta que éramos sólo 6 millones hace 40 años, y que ningún gobierno ha alcanzado a integrar este cambio en su programa. El stress que sufren hoy la vivienda, la sanidad, la educación o la movilidad son el resultado de esta imprevisión. Además, la demografía también nos dice que los mayores de 65 años son más del 20% de la población, un porcentaje que no para de aumentar en toda Europa. Con consecuencias evidentes sobre la sanidad (una vez más), las políticas de dependencia, y la disminución de quienes trabajan y cotizan sobre el total de la población.

Las medidas necesarias para hacer frente a esta mutación de la población catalana son conocidas. Hacen falta más viviendas, más infraestructuras, más equipamientos y, sobre todo, es necesario un modelo de crecimiento económico más eficiente, más competitivo, capaz de sostener el estado del bienestar. El gobierno ha planteado, en este sentido, líneas de actuación razonables, aunque algunas puede que no alcancen a satisfacer la profundidad del cambio. Si la tendencia demográfica de los últimos diez años se mantiene, los 50.000 pisos al año previstos hasta el 2030 no serán suficientes, y no será sostenible que Catalunya tenga más de 400.000 viviendas vacías. Algo parecido puede argumentarse en la mayoría de las políticas públicas.

Por otra parte, este crecimiento demográfico aumentará sin duda una diversidad social que ha sido, desde siempre, uno de nuestros signos de identidad, pero que alcanzará en los próximos años cotas aún mayores. Al menos, mientras la tasa de fecundidad sea prácticamente de un hijo por mujer, muy lejos de la que asegura la reposición de la población. Ello augura un recrudecimiento del debate sobre la inmigración al que el gobierno no puede responder sólo con críticas al populismo que intenta instrumentalizarla. Los 1.600 millones destinados a una política de barrios más desfavorecidos para los próximos cinco años van en la buena dirección, peró pueden no ser suficientes para mantener la cohesión social. Una Catalunya cohesionada entorno a un modelo social avanzado, a valores democráticos, y a una educación que garantice el conocimiento y el uso de las dos lenguas oficiales, es la respuesta más eficaz a quienes intentarán sacar redito electoral de la transición que viviremos en los próximos 25 años, sin aportarle ninguna solución.