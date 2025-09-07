La Justicia está en juego

Jueces y fiscales con las togas en las manos, durante un paro de diez minutos de asociaciones de jueces y fiscales, frente a Ciutat de la Justicia, a 11 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). / David Zorrakino - Europa Press

Democracia, Estado del Bienestar, Justicia y Paz. Palabras mayores, casi sagradas. Conceptos claros, diferenciando política y justicia.

Por primera vez en democracia española, jueces y fiscales se declaran en huelga ante el atentado a la democracia que supone el paso del poder ejecutivo sobre el judicial. Me solidarizo: la separación de poderes y la independencia son fundamentales. Así terminaba el año judicial.

Inauguramos el curso más tensionado de la historia. Fiscal general procesado y sistema judicial colapsado. Seamos críticos: un tema es político y otro judicial.

Hablemos de justicia y de la realidad de la calle: el Estado del Bienestar tambalea. El gran problema son los tiempos judiciales. Se crearon los juicios rápidos. ¿La realidad? En agosto de 2025 Barcelona cierra el último caso de violencia de género que se juzgará en enero de 2027. Un año y cinco meses no es rápido, es un drama. Extensible a Cataluña y que explica miedos, malestar e indefensión de las víctimas.

Cataluña siempre pionera. Ahora la justicia atrapada en saturación y lentitud. Es positivo crear juzgados para combatir la multirreincidencia y reforzar la atención a la violencia. La realidad: los delitos menores se acumulan, los reincidentes están en la calle y la ciudadanía tiene la sensación de que la justicia llega tarde o no llega.

Me centro en el sistema pacifista, fomentando diálogo, colaboración y acuerdo frente al sistema de confrontación de las partes (que son personas). Si pactamos, fomentamos Paz, Bienestar mental, emocional y económico. Una justicia más sostenible y eficiente. Mi esperanza: la Ley orgánica 1/2025, que establece como requisito previo al interponer una demanda el intento de conciliación. Novedad: intentar un pacto, no ir directamente al juzgado. Por la saturación judicial y por vivir en paz.

Esta ley no mejorará los tiempos judiciales, clave del verdadero problema. Hacen falta medidas contundentes: la solución pasa por un 50% más de jueces, para equipararnos a la media europea.

Nuestra justicia está en juego. Ha de ser ágil, cercana y capaz de recuperar la confianza de la ciudadanía. Basta de discursos solemnes: pasemos a la acción.