Javier Ferreira, empresario de videojuegos en línea: "En casa, no se permite el móvil en la mesa"

La industria del videojuego mueve 180.000 millones de dólares al año (el cine y la música juntos, 125.000 millones) y aun así, apenas le ponemos rostro a los que cortan el bacalao. Aquí va uno: Javier Ferreira (Madrid, 1976), co-CEO de Scopely, dueña de videojuegos como Monopoly GO!, Stumble Guys o Marvel Strike Force y, según la revista 'Time', una de las 100 compañías más influyentes del mundo. Vive en Malibú (California), pero tiene un pie en Barcelona, donde ha instalado el mayor centro de la compañía en Europa.

Juega en la liga de campeones y apenas se le conoce. ¿De dónde sale usted?

Crecí en Madrid, hasta que a los 11 años me enviaron a un internado en Inglaterra. Eso marcó mi trayectoria. Tomé conciencia de que, al final, todos viajamos solos por el mundo y que merece la pena invertir en ti. Estuve tres años, seguí en un colegio inglés y regresé para estudiar Económicas en la Universidad de Warwick y Antropología en Oxford.

Sólido currículo.

Al regresar, mi obsesión era no trabajar. Pero, con 24 años, tuve una hija y mi orientación vital cambió. Por casualidad, encontré un trabajo en Telefónica relacionado con el inicio de los videojuegos en móviles y tuvimos mucho éxito.

O sea, no puso un pie en las compañías punteras desde un garaje.

No. Siempre quise formarme de manera global. Me interesaba la economía, pero también la antropología. Trabajé deforestando en Toledo, pasé días en el museo del Prado, hice submarinismo en Maldivas, recorrí Latinoamérica de mochilero.

¿Aquel mochilero se visualizó como empresario de éxito?

Más bien pensaba: "Nunca seré el CEO de una empresa". Las cosas más importantes que me han pasado en la vida son accidentales: el día que conocí a la madre de mis hijos, el que conseguí el trabajo en Telefónica, el que conocí a Walter Driver, el fundador de Scopely.

Si todo es accidental, no hay secreto.

Mi consejo es tener una orientación muy fuerte hacia la educación propia. Tengo tres hijos y no me preocupa si van a ser médicos o abogados, lo que me preocupa es que sean dueños y arquitectos de su desarrollo.

Sus colegas destacan su desmesurada energía.

Creo que se me da bien motivar a los equipos y crear capacidad de resistencia, porque en este negocio hay que sobreponerse a los fracasos.

Practica bikram yoga. ¿Juega algún papel?

Siempre he intentado ser muy consciente de dónde estaba emocionalmente. En momentos puntuales, me ha ido bien la meditación, el psicoanálisis o llevar un diario. Métodos que me ayudan a la autorregulación.

Han vendido la empresa a un fondo saudí por 5.000 millones. Eso sí debe emocionar.

El día que firmamos el acuerdo, a las 3 de la mañana hora de Los Ángeles, sentí, por un lado, una gran alegría porque, de algún modo, se ponía un valor objetivo a lo que habíamos creado, pero también sentí un poco de vértigo, porque entraba en una fase desconocida.

Con dinero, hay menos incertidumbre.

El dinero no me ha cambiado mucho la vida. El grupo de personas que construimos el proyecto se ha mantenido unido y trabajamos en lo que haremos de aquí a cuatro años, solo que con una energía más sosegada. El éxito empresarial no se basa en tener la idea correcta, sino en ser capaz de ir mejorando las ideas fallidas. No me asustan los giros de 180º. Lo consideramos un objetivo estratégico.

¿Cuál es el límite de su ambición?

Me hace mucha ilusión ser un gran padre y contribuir al mundo en temas educativos a través de algunas fundaciones.

Hablando de educación: tiene difícil reñir a sus hijos por jugar con el móvil.

Yo veo el juego como algo superpositivo. Les he abierto las puertas al mundo de los videojuegos y he jugado con ellos, pero a la vez he intentado que tuvieran otros intereses, como la lectura, los amigos, los deportes. En la vida no se consigue mucho restringiendo, sino inspirando y emocionando. El videojuego invita a una participación activa y a la conexión social, porque juega la función del parque, donde los amigos se juntan.

Como antropólogo, ¿qué le parece ver a todo el mundo enterrado en su móvil?

En ese sentido sí soy estricto, en la mesa no hay móviles. La presencia es importante cuando estás jugando, comiendo o esquiando.

Lo dice el que suministra la 'droga'…

No he conocido nadie en la industria que quiera que el usuario sea adicto al producto, lo que intenta es que tenga una experiencia placentera y duradera. Creo que la visión hostil hacia los videojuegos es generacional, porque es un fenómeno de los últimos 20 o 30 años.

¿A qué es usted adicto?

Me he dado cuenta de que necesito el Mediterráneo. Lo que yo llamaría hogar está en Ibiza y en Begur, donde iba cuando era pequeño. Lo que me hace vibrar son mis hijos y el surf, una pasión que he encontrado tarde. Es una experiencia bastante espiritual que requiere paciencia, convicción, superación del miedo.

¿Tiene miedos?

He aprendido que el miedo es una señal de que tienes que investigar.