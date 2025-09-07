La hora decisiva de la financiación

Horas antes de la reunión celebrada entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, consciente de la necesidad de contar con la voluntad del PSOE y con las suficientes mayorías parlamentarias en el Congreso, deseó que, del encuentro, saliera el compromiso de los dos de impulsar el nuevo modelo de financiación para Catalunya, así como la garantía que la Generalitat pudiera recaudar todos los impuestos.

Atendiendo a lo imprescindible que es disponer de más recursos para que Catalunya salga adelante, que el detonante del proceso hubiera sido el pacto de investidura del actual president, firmado exclusivamente entre PSC y ERC, no tendría que provocar la inhibición de Junts (¡nada patriótica, si se diera!). De igual manera los socialistas catalanes, ante la posibilidad de que aparezcan resistencias de la ministra Montero a raíz de su nombramiento como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, tendrá que tener muy presente que el acuerdo había recibido el visto bueno de Pedro Sánchez y del comité federal en Ferraz. Un hecho que, por su parte, el PSC anunció a los cuatro vientos.

Tan cierto como repetido ha sido el aviso de la dirección de Esquerra que no negociará ningún proyecto de presupuesto sin haber encarado previamente la cuestión, la primera de las cuales hacer efectivas las modificaciones legislativas que permitan a la Agència Tributària de Catalunya la recaudación del IRPF. A tal fin, el partido republicano tiene anunciada la presentación de una proposición de ley de inmediato.

A lo largo de la actual legislatura, y también en la anterior, Gabriel Rufián y el resto de miembros del grupo republicano han acuñado un modelo de parlamentarismo basado en la conjunción de una contundente denuncia de la ofensiva de la ultraderecha con propuestas sociales y políticas para que Sánchez no hiciera retrocesos. Y todavía más, ha sabido hacer compatible convertir al republicanismo en el altavoz de la necesaria unidad de acción de las izquierdas con la colaboración con el Gobierno español. Una praxis tan compleja como exitosa, tal como se desprende de los niveles de popularidad del mismo Rufián y del reconocimiento del que disfrutan sus compañeros de grupo.

En todo caso, todos los protagonistas del conjunto del catalanismo presente en el Congreso han llegado al primer 'match point'. Efectivamente, tienen trabajo en las próximas semanas porque, atendiendo al reglamento de la cámara, una proposición de ley presentada por un grupo parlamentario tiene garantizada su discusión dentro del periodo de sesiones en que se presenta. En este caso, inevitablemente antes de las fiestas navideñas.

Diversos son los escenarios inmediatos. Podría ocurrir que la mayoría PSOE-Sumar de la mesa del Congreso intentara rechazar la admisión. Se trata de una posibilidad nada plausible, porque el estropicio sería tan enorme como para hacerla del todo improbable. Por eso, en pocas semanas llegará al plenario y se tendrá que debatir y votar si la propuesta republicana de modificación de las leyes que tienen que permitir recaudar los impuestos en Catalunya recibe o no luz verde. Si el PSOE se opusiera (¿qué harían los diputados del PSC?) el pacto en Catalunya evidentemente quedaría del todo obsoleto y en Madrid nada podría ser igual. Si en cambio, tal como se prevé, la iniciativa recibe un apoyo mayoritario (los votos de Míriam Nogueras y compañeros serán imprescindibles), entonces se iniciará el procedimiento legislativo (debate de totalidad, constitución de una ponencia, debate de enmiendas parciales y votaciones final del dictamen).

¿Resultado final? Proyecto de ley que no ha salido bien, es decir, fracaso y todo el mundo a recoger los pedazos, o ley aprobada. Si así fuera, facilidad para encarar el segundo punto de partido: la presentación, por parte del Gobierno español, del proyecto de modificación de otros apartados de la LOFCA para hacer realidad el nuevo modelo de financiación comprometida, la piedra angular del cual radica en el respeto del principio de ordinalidad. Dicho en otras palabras, que una vez liquidados los pagos al Estado español en concepto de 'solidaridad' no se altere la posición de Catalunya en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación.

Al fin y al cabo, el mensaje emitido hace unos meses a manera de compromiso a la ciudadanía catalana (y ratificado con las firmas de PSC y ERC) quedó muy claro: Catalunya tendrá que gestionar, recaudar e inspeccionar todos los impuestos para poder, posteriormente, liquidar con el Estado lo que fije el nuevo modelo a aprobar.

Hay que esperar, pues, de los jugadores responsabilidad porque en este partido nos jugamos el pan.