¿Economía catalana de 10 millones? Ahora mismo, ¡no!

Está claro que el incremento de la población en sí mismo no puede ser un tema ‘aspiracional’ para un gobierno, pero ponerlo sobre la mesa sí que puede ser necesario para no ser acusado de irresponsable por no estar preparados. Hacerlo, no para facilitar, haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora con las oleadas de aumentos de población anteriores (de los seis a los ocho millones), sino para no cometer los mismos errores. Pero, ¿de dónde puede venir un nuevo incremento de la población, y de este tamaño (de ocho a diez millones)? Está claro que no del crecimiento vegetativo de la población catalana actual, ni del alargamiento de su esperanza de vida. Todos pensamos que puede venir de la inmigración, de la mano supuestamente de las ‘necesidades’ de la economía que tenemos, reforzada en algunos por un sentimiento de solidaridad internacional.

Por ahora, las dos vías son erróneas. Ningún territorio se puede abrir por su cuenta a la solidaridad universal sin suicidarse como sociedad. La solidaridad exige una acción coordinada y pautada para ser viable y efectiva (integradora). Un solo país con puertas abiertas se ahogaría en su reclamo. Y de las necesidades de la economía, ¿qué podemos decir? De nuevo, que estas no pueden mandar por encima de las colectivas. Y, menos todavía, hacer pensar que resulta legítimo compensar las decisiones individuales (de baja natalidad, de escasa formación de hogares) por la alternativa fácil ‘de fuera vinieron’. Muchas de estas decisiones las provoca, de hecho, la misma economía (tipo de trabajo, retribuciones), con efectos que se centrifugan a la sociedad como si fuera responsabilidad de sus miembros (‘el ocaso de Occidente’ ante el ‘suicidio demográfico’). Que disminuya el número absoluto de nacimientos tendría que preocupar en cuanto que refleja la imposibilidad de muchas personas de sacar adelante sus vidas en común y frustra sus deseos reproductivos. En la medida que es la misma economía que tenemos la que crea esta situación, no puede ser exonerada de responsabilidad después y legitimarla para que la sociedad supla aquella supuesta ‘carencia de valores’, como si fueran daños colaterales a solventar por la vía fácil del aumento de mano de obra inmigrada. Además, perder población no es intrínsecamente malo; son palabras del director del Centro d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve. Puede responder a un conjunto de preferencias y a un modelo diferente de producir relaciones sociales que, incluso, dadas las circunstancias, puede llegar a considerarse económicamente más efectivo, vista la inversión en recursos que requiere de todo tipo y la renta per cápita resultante para los hogares. Pero, de nuevo, estos condicionamientos no son a menudo exógenos sino resultado del modelo de producción que se ha instalado en el país, fermentado por ciertos valores culturales importados: hacer crecer la población ocupada para incrementar el PIB en términos absolutos, con una productividad estancada o a la baja, y que impacta en una cada vez menor renta per cápita de los hogares. Detrás de la primera variable (el valor añadido bruto total), se esconde el excedente empresarial desde la consideración que más es siempre mejor; en la segunda variable, la renta familiar disponible per cápita en términos reales, se encuentra el bienestar de la gente. En nuestro país, estas variables no se mueven al mismo tiempo. Cierto que un PIB per cápita disminuido, aquí, está a años luz todavía del que arrastra el inmigrante a su país de origen. Pero este no puede ser el referente para la población autóctona, forzada a asumir cada vez mayores sacrificios en forma de carencia de vivienda, precios distorsionados y pérdida de identidad.

De forma que ya hace bien un gobierno al prever cómo racionalizar el interés económico de buena parte del 'statu quo' empresarial nuestro, pero limitándolo, para compaginarlo con el interés conjunto. Planificar es esto: poner todas las variables sobre la mesa para buscar la compatibilidad de incentivos, que la eclosión de unos de ellos, parcial, no se lleven por delante los del resto, e incluso conviene, para hacer sostenible el mismo sistema acordado. Quizás la actuación de Aena con la ampliación del aeropuerto de Barcelona, con interés comercial propio envuelto con la bandera del interés económico del país, es el ejemplo meridiano de lo que habría que evitar.

Las de ahora son unas horas cruciales, con una parte de la economía empujada por la vía del negocio cortoplacista, que requiere poco oficio a sus trabajadores y poco compromiso en la formación de capital humano. Un capitalismo que tira hacia delante; ya alguien, después (la administración pública), recogerá los destrozos medioambientales, de pérdida de capital social, de polarización. Y se dirá que son daños colaterales que se tienen que aceptar ante la causa mayor de creación de ocupación y crecimiento de la renta que ‘merece la pena’.

Sabemos cómo funciona el mercado y el emprendimiento. Mucho menos cómo la administración puede poner orden sin que el remedio no sea peor que la enfermedad. Pero lo tenemos que probar. Hay que limitar algunas prácticas por la vía legal, laboral y medioambiental; hay que exigir que quien genera efectos externos a terceros los incorpore en sus costes -en lugar de centrifugarlos a la sociedad, ya sea en la vivienda, la especulación del suelo o la concentración financiera. Hay que dotarse de infraestructuras físicas, de movilidad y sociales a partir de los impuestos que graban la riqueza que se genera, y la exigencia a todo recién llegado a respetar la lengua y la cultura compartida. Todo esto, antes de pensar en nuevos aumentos poblacionales. Mientras todo esto no pase, pensar que se resuelve el invierno demográfico propio abriendo las puertas hacia fuera tiene todos los números para que los recién llegados no sean políticamente bienvenidos.