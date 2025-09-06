Sentarse a hablar con el otro

Hace años, cuando parecía que Catalunya y España iban a romper caminos, un amigo de entonces me reprochó lo que yo escribía en ese periodo, cuando aquellas palabras, España y Catalunya, se conjugaban en presente del imperativo y a regañadientes.

Fue un tiempo muy duro, para los catalanes, para los que, siendo de otras latitudes, o para la ciudadanía en general, sufrimos la incertidumbre que alcanzó su punto culminante cuando el entonces presidente de la Generalitat desistió de declarar la independencia.

Aquel amigo me instó a dejar de hablarle, a callar la boca, a no nombrar siquiera, en lo que escribiera o en cualquier circunstancia, los nombres propios de sus parientes. Fue para mí el momento más duro, más simbólico, de aquella terrible espera de un proceso (el 'procés') que puso al borde del desastre un futuro que parecía de cristal roto. El sudor frío fue parte de esta sucesión de incertidumbres.

Catalunya, y su capital, Barcelona, me enseñaron a leer y a escribir en el idioma de Marsé, en los idiomas de Serrat, en la manera de ser de Carmen Balcells o de Beatriz de Moura y de Jordi Herralde, en el humor del Pitoniso Pito o en las crónicas que nos regalaron en 'Triunfo' Manuel Vázquez Montalbán y en Tele-eXpress Joan de Sagarra. Viví (vivimos) gracias a los libros que Carlos Barral trajo a España cuando aquí era de noche para la literatura extranjera, y nos hicimos mejores, más alegres, cuando el Bocaccio vino a alegrar Madrid.

Aquella cesura que se abría en el futuro de un país difícil y dividido tuvo entonces la identidad de un desastre, que cada uno vio como le dio la gana, algunos en silencio y otros escribiendo o ensayando las distintas maneras de llorar que tienen las personas o los países. Sentir que Catalunya se iba tenía todas las interpretaciones posibles, y de todas hubo. En medio de aquel marasmo que a todos nos concernía me tocó viajar a Girona, que era en ese momento una capital simbólica del presente que representaba Puigdemont en la Generalitat de Catalunya.

Íbamos gente de acá y de allá a hablar de las literaturas, y en el silencio en que trabajaron las conversaciones se podía calibrar el valor de la palabra: es decir, no hablábamos de lo que sucedía, ni de lo que podría suceder; estábamos ensayando quizá el advenimiento de algo que aún no tenía nombre propio.

Debo decir que en ese momento de Girona hubo un señor, que estaba en la estación del tren, que me habló de lo que iba a pasar: me dijo “no va a pasar nada”. La sensación que tuve es que en realidad ya había pasado casi todo, porque si aquellos colegas con los que compartí esos días, de natural habladores de todo, preferían callarse y hablar de otras cosas, de fútbol incluso, es que algo grave nos estaba ocurriendo o, peor aún, ya había ocurrido.

Las cosas pasaron a lo peor cuando 'Madrid', esa entelequia, decidió ir más allá de todo y montó en la Generalitat un tiempo de silencio que se parecía a lo más oscuro de una discusión: cuando ninguno habla. Poco a poco, la historia se ocupó de ir poniendo las cosas en su sitio, porque peor que los sucesivos hechos ya solo podría ser la mudez absoluta. Los presagios se fueron cumpliendo. Recuerdo que un día, cuando ya se declaró lo que parecía un estado de sitio, fui a ver a amigos en Barcelona. Unos y otros parecían parte de un país atónito.

Siempre recordé, en aquel entonces, aquella llamada del amigo que me dijo que callara con respecto a lo que sucedía en Catalunya, o que por lo menos no usara en vano el nombre de los suyos. Desde entonces, y siempre que Catalunya fue asunto en mi vida, como periodista, pero sobre todo como ser que ama ese país extraordinario, he sentido que algo tendría que pasar en algún momento para que no ocurriera, por ejemplo, aquel susto que trajo consigo el expresidente de la Generalitat, que vino corriendo y corriendo se fue, en un ensayo de lo que una vez parecía que iba a ser un golpe de Estado… Ese nuevo susto no pasó a mayores, y no hace tanto de ese hecho.

Mientras todas estas cosas han ido ocurriendo he sentido que alguna vez alguien tendría que sentirse de nuevo, con luz y sin taquígrafos, para ensayar otra vez lo que se empezó a romper en 2010, cuando un president vino a ver a Madrid a un presidente y salió de allí un amargo galimatías. Ahora que el president actual de la Generalitat, Salvador Illa, se ha sentado en Bruselas con el que fue uno de sus antecesores, Carles Puigdemont, es hora de que los que creen que es mejor el silencio, o el desdén, o el olvido, empiecen a pensar que haberse sentado en una sede catalana del exterior es mejor que callar o desdeñar o destruir la posible bondad que entraña la decisión de encontrarse.

De encontrarse, de darse la mano y de ponerse a hablar otra vez como si, habiendo pasado lo que ocurrió, fuera capaz la vida de regalar futuro y no desdén.

Hablar con el otro hace siempre mejor al otro, y al que se sienta con él.