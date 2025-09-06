Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

Gemma Martínez

Directora adjunta de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Los accionistas de Sabadell, ante su octubre más caliente

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, durante una presentación de los resultados del banco.

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, durante una presentación de los resultados del banco. / Banco Sabadell

El futuro del Banco Sabadell está más cerca de despejarse, después de que la Comisión Nacional delMercado de Valores aprobara ayer el folleto de la opa hostil lanzada por el BBVA. Ha pasado una eternidad desde que se filtrara la operación, hace 16 meses; ahora, los accionistas del banco catalán tienen la palabra y el reloj empieza a correr. El plazo para aceptar la oferta empieza el 8 de septiembre y finaliza el 7 de octubre, incluido. 

Los minoritarios de la entidad presidida por Josep Oliu serán decisivos, pero también los institucionales. Entre estos destacan grandes gestoras de fondos, aseguradoras y bancos de inversión. BlackRock tiene el 6,99% del Sabadell, seguida de Zurich, Dimensional Fund, Norges o UBS, sin olvidar a inversores financieros como el mexicano David Martínez Guzmán. Los grandes inversores todavía no han oficializado qué decisión tomarán, aunque generalmente suelen esperar a que se pronuncie el consejo de administración de la sociedad objeto de la opa. El órgano de gobierno del Sabadell, que rechaza la oferta, formalizará su oposición alrededor del 18 de septiembre. En todo caso, será crucial la respuesta de los fondos que participan en el capital de las dos entidades financieras, como BlackRock, que también es el mayor accionista del BBVA, con el 7,08%.

El resultado de la oferta, a la que el Gobierno endureció sus condiciones, se conocerá el 14 de octubre. La primera semana de ese mes será el momento más caliente para la entidad catalana. Sobre todo, porque el calendario establece que el BBVA, que ha mantenido el precio invariable en estos 16 meses, puede mejorar la oferta hasta cinco días naturales antes de que acabe el plazo de aceptación. Es decir, hasta el 2 de octubre. Todo apunta a que, si el BBVA decide hacerlo, como parece lógico si quiere ganar y como muchos esperan, lo hará en los últimos compases y en función de cómo vaya la aceptación. 

Hasta ese momento durará la batalla por el control del Sabadell, una operación que no está exenta de riesgos y en la que cada uno juega su papel. Disfruten del espectáculo.

