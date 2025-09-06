Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Circuit de Catalunya

Marc Menchén

CEO de 2Playbook.

Un negocio (aún más) por exprimir

Es un hecho que buena parte de la construcción de la marca Barcelona se apalanca en el deporte, y que cada vez más el turismo asociado se busca por parte de todos los destinos

Las empresas del Vallès Oriental tildan el Gran Premio de Moto GP de "clave" para la economía de la región

El Circuit de Barcelona-Catalunya es el más sostenible del mundo, según un estudio

Hubo un tiempo en el que abusamos del concepto “estructuras de Estado”. Y no, no vengo a decir que un país deba tener un circuito de Fórmula 1 como quien tiene puertos o aeropuertos. Pero sí creo que vale la pena poner en valor una infraestructura de este tipo más allá del Excel. Porque si el criterio fuera exclusivamente financiero, ahí se acabaría rápido el debate y la conclusión sería que se cierren las puertas y nos olvidemos de MotoGP y Fórmula 1. La inversión anual e histórica que se viene soportando para mantener una parada anual de los dos grandes mundiales del motor hay que analizarla desde el punto de vista del posicionamiento de marca, la dinamización turística y el desarrollo industrial y deportivo. No todo puede medirse en la cuenta de resultados.

Vayamos a los números. Las pérdidas acumuladas por Circuits de Catalunya superan los 90 millones de euros desde 2010, año que marcó un punto de inflexión después de un periodo en el que la gestora alcanzó la autosuficiencia económica gracias al fenómeno de Fernando Alonso. La situación ha exigido distintas ampliaciones de capital adicionales a las subvenciones y transferencias, que en el caso de la Generalitat supusieron otros 31,6 millones de euros solo en 2024. Ayuntamiento y Diputación de Barcelona, con 2,5 millones cada una, y el Gobierno, con otros 2 millones, completaron el apoyo público.

El simple hecho de que anualmente haya un flujo constante de dinero del contribuyente en la cuenta de resultados hace que sea absurdo ceñir el análisis a si el circuito pierde o gana dinero. Es un hecho que buena parte de la construcción de la marca Barcelona se apalanca en el deporte, y que cada vez más el turismo asociado se busca por parte de todos los destinos: desestacionaliza la oferta, suelen ser un público de alto poder adquisitivo y que se desplaza varios días y con acompañantes.

El último estudio del impacto económico del Circuit de Barcelona-Catalunya data de 2019 y lo cifraba en torno a los 326 millones de euros anuales, de los que 192,8 millones se generaban en la comunidad autónoma. Digamos que somos escépticos y que no le damos una fiabilidad de más del 10% a ese dato. Ya serían 20 millones, equilibrando prácticamente la totalidad de las subvenciones anuales.

Como contribuyentes hemos aceptado asumir ese déficit crónico, y una muestra adicional del valor del proyecto es que se ha mantenido, independientemente de quién gobierna la Generalitat. Pero creo que debemos exigir creatividad a partir de ahora y que el Circuit no solo aparezca cuando llegan MotoGP y Fórmula 1. Ahí la entrada de Fira y colaboraciones con Mobile World Capital y Cámara de Comercio hacen pensar que se podrá exprimir aún más el retorno de estas dos grandes citas, empezando por recuperar que ambas estén en el corazón de Barcelona con mayor recurrencia. Sería poco ambicioso aceptar que, con dos pruebas mundiales y una instalación multidisciplinar, la instalación facture menos que el colista de Primera División.

TEMAS

