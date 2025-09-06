Periodista
Agnès MarquèsAgnès Marquès
Periodista
Delirios de inmortalidad
Ante la cámara, se muestran antipáticos, marciales, casi invulnerables. Fuera de guion, en cambio, son hombrecillos que se resisten a la idea de morir
China escenifica con su desfile militar que pretende crear un nuevo orden mundial y tiene armas y amigos para defenderlo
Putin y Xi hablan de vivir hasta 150 años e incluso de alcanzar la inmortalidad
El 3 de septiembre en Tiananmen, mientras la televisión china retransmitía un desfile militar gigantesco, un micrófono abierto traicionó a Putin y Xi Jinping. Miel en los labios: ¿quién no quiere saber de qué hablan estos hombretones cuando se quedan a solas? Pues no discutían sobre hegemonías ni sobre enemigos. Hablaban de poder vivir hasta los 150 años, y de que a los 70 aún eres un niño. Dos emperadores del siglo XXI, siempre con cara de póker ante el mundo, conversando con el entusiasmo de unos clientes de balneario.
Lo primero que me pregunto no es por qué quieren vivir tantos años, sino para qué. Con sus acciones políticas ya parece que busquen una huella que los haga recordables. Ahora ya sabemos que, en sus conversaciones de ascensor, tienen delirios de inmortalidad.
Es llamativo. Ante la cámara, se muestran antipáticos, marciales, casi invulnerables. Fuera de guion, en cambio, son hombrecillos que se resisten a la idea de morir. De repente, los estrategas implacables que juegan con fronteras y guerras se revelan frágiles. El poder absoluto no anula el miedo a la muerte. Quizá lo contradice: dos hombres que han edificado su prestigio aplicando mano de hierro, la misma mano que firma sentencias y órdenes de guerra querría retener unos años más de (su) vida.
Y por si quedaba alguna duda del tono surrealista, preguntado después en rueda de prensa sobre la conversación, Putin aseguró que sí, que habían hablado de eso… y que, por ejemplo, su amigo Berlusconi siempre había estado muy interesado en la cuestión del alargamiento de la vida. ¡El que faltaba! Los inmortales de la geopolítica, hablando como colegas de bar sobre cómo esquivar el único destino que los iguala con el resto de mortales.
Al final, el micrófono abierto –habría que asegurarse de que el responsable de este error sigue vivo– no humaniza a los personajes, sino que hace de ellos una caricatura perfecta: dos hombres que pueden ordenar guerras, encarcelar disidentes y redibujar fronteras, pero que tiemblan ante el único enemigo que no pueden bombardear: la muerte. Lástima que esa conciencia no les haga pasar por la vida de una manera más amorosa. Total, para acabar como cualquier paciente resignado con la bata de hospital abierta por detrás, mientras esperan que alguien —la ciencia, la historia, o quien sea— les alargue la partida.
