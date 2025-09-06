El 15 de agosto, cuando Trump desplegó la alfombra roja para recibir a Vladimir Putin en la base de Anchorage (Alaska), fue el día del gran descrédito de la América de Trump. Con el gesto -mejor la ocurrencia- del caprichoso presidente, el cruel dictador al que el mundo occidental condenó a la soledad y el oprobio tras la invasión de Ucrania, a cuyo Estado se le declaró un severo boicot económico y comercial, y con una orden de detención del Tribunal Penal Internacional, fue recibido -a cambio de nada- como un estadista mundial con el que se iba a poner fin a la guerra y con el que había que contar para el futuro. Ha pasado ya casi un mes, pero acabadas las vacaciones es imperativo analizarlo.

A cambio de nada antes de la alfombra de la vergüenza y a cambio de nada después. Trump había presumido de que lograría un inmediato alto el fuego para que, como mínimo, cesaran los combates y las muertes. Pero tras la cumbre dijo que lo relevante no era ya un alto el fuego sino las negociaciones para acabar la guerra, que había bases para ello, y que Putin y Zelenski se verían en pocos días. Luego comunicó al presidente ucraniano y varios líderes europeos -entre ellos, Starmer, Merz y Macron- que confiaba en Putin y que América, tras la paz, daría garantías de seguridad -sin concretar- a una Ucrania independiente.

Trump había dicho ya mucho antes que la guerra de Ucrania era absurda y que él la acabaría en un par de días. Sin embargo, el 29 de agosto -trece días después de la alfombra roja- Rusia bombardeó Kiev con 529 drones y 26 misiles, causando 21 muertes en los edificios de vecinos atacados y dañando también la sede de la UE en dicha capital. Mensaje: no habrá alto el fuego si Rusia no obtiene sus garantías de seguridad. Aparte de las cesiones territoriales, que Ucrania nunca pueda entrar en la OTAN y se convierta en un país condicionado y vigilado por Moscú. Y para Europa, los servicios rusos bloquearon el GPS del avión con el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, iba a aterrizar en un aeropuerto búlgaro. El avión estuvo dando vueltas una hora y luego tomó tierra como pudo.

La reacción de Trump llegó este miércoles, cuando fue preguntado tras recibir al nuevo presidente polaco: “estoy disgustado porque sigue habiendo muertos, dentro de unos días hablaré con Putin y veré si lo que me dice me gusta. Caso contrario, habrá consecuencias”.

Este jueves se reunieron en París los países, más de una veintena, que dicen estar dispuestos a garantizar la seguridad de Ucrania -incluso con tropas sobre el terreno- cuando se haya logrado una paz que no parece próxima. Respuesta de Putin: cuando haya paz, Ucrania no necesita garantías y si hay allí tropas europeas serían un objetivo justificado. Tras Anchorage, está crecido.

Veremos qué pasa los próximos días, pero Trump piensa ahora en Venezuela. Y ha autorizado el cambio inmediato -antes que el Congreso lo vote- del nombre del ministerio de Defensa por el de Guerra. Lo cree más patriótico y más acorde con la potencia americana.

Sin analizar la cumbre de Pekin con la participación de Rusia, Corea del Norte e India, castigada por los aranceles del 50% de Trump, hay que sacar tres conclusiones principales. Una, parece que Putin sabe 'torear' o dominar a Trump. Dos, Estados Unidos ya no sabe liderar el mundo occidental, al que es complejo seguir llamando libre porque, para Trump, la diferencia entre democracia y autoritarismo es “borrosa”. Tres, América va mal, salvo que en las elecciones a la Cámara de Representantes de noviembre de 2026 los republicanos pierdan su mayoría. Posible, porque ahora es sólo de cinco escaños.

Y Europa debería repensarse y reaccionar. ¿Querrá y podrá? La realidad es que Hitler perdió poque Estados Unidos entró en guerra. Y Stalin no llegó a París -se quedó en Praga y Budapest- por la creación de la OTAN eN 1949. Lo ha dicho Josep Borrell en una gran entrevista a 'Le Nouvel Observateur', “Europa ha dormido demasiado la siesta bajo la protección americana”. Y no es un Estado -no hay soberanía europea, solo francesa, alemana, española…- “sino un club laxo que practica más la diversidad que la unidad”.

La sombra de la alfombra roja de agosto será alargada.