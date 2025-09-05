¿Tiene sentido esta batalla del Gobierno con los jueces?

La sabiduría popular, antesala del sentido común, recomienda no librar batallas que no se pueden ganar. El Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado asumiendo en materia judicial algunas tesis de sus socios -tanto de Podemos como de Junts, Bildu y Esquerra- que el PSOE rechazó de plano desde la recuperación de la democracia. Y se ha enfrascado en una batalla que difícilmente puede ganar porque no tiene la fuerza parlamentaria suficiente ni tampoco las ideas claras. Y el gran peligro es que en demasiadas ocasiones las críticas de los políticos a los jueces tienen motivaciones personales ya que el conflicto ha dejado de moverse en el ámbito del gobierno de la judicatura para librarse en las salas de justicia. El resultado es que en la apertura del año judicial que se celebra mañana se va a imponer una estética trumpista con un fiscal general del Estado procesado por un tribunal y protegido por el Gobierno, con un líder de la oposición plantando al Gobierno pero también al Rey y a los jueces y con un sabor de descomposición institucional que no se corresponde al trabajo silencioso y riguroso de la inmensa mayoría de los jueces y fiscales que se han ganado lo que tienen con el sudor de sus oposiciones y que se levantan cada mañana intentando hacer su trabajo lo mejor posible, cosa que logran en la mayoría de los casos, especialmente los que no aparecen ni en los medios ni en las redes.

Que la justicia necesita recursos y reformas no lo discute nadie. Empezando por los informes anuales de la UE. Pero posiblemente lo que más necesita es que se recupere la normalidad institucional y que ni los órganos de gobierno ni los tribunales se polaricen de manera que sepamos los resultados de las votaciones antes de que se produzcan. Quizás el triste espectáculo de este viernes haga ver a todos los implicados que han tocado fondo. Aunque no lo parece a la vista de la batalla que adelanta Ernesto Ekáizer que se va a producir en la próxima renovación del Tribunal Constitucional.﻿