Pacto bajo asedio

Ortigas en el camino y ceniza en el aire. Así es adentrarse en las selvas políticas de las redes. Políticos de todos los colores, activistas, opinatodos, anónimos a sueldo y el vecino del cuarto suman sus desechos al vertedero del insulto. Derecha contra izquierda, izquierda contra derecha, ‘izquierda más izquierda que nadie’ contra los tibios y nacionalistas de un pelaje contra nacionalistas de otro. Hay fenómenos peculiares, como antiguos independentistas antisistema que ahora chapotean en el ideario ultra catalán o añejos súper protectores de la Constitución que hoy comparten dinamita con la extrema derecha española. Algunos parecen desconocer su deriva y critican a Aliança Catalana (AC) o a Vox en un claro ejercicio de morderse la cola. Siempre queda la duda. ¿Es genuina su deriva o es la adicción a los ‘likes’? A muchos de estos especímenes les encanta denigrar el trabajo ajeno desde el sofá, especialmente si el sujeto de su desprecio ha ganado prestigio donde el vocinglero ha fracasado.

“El lenguaje opresivo hace más que representar la violencia, es violencia; hace más que mostrar los límites del conocimiento, lo limita”, afirmó la escritora Toni Morrison. Y la sentencia es un reflejo de nuestra sociedad. La violencia gana terreno al mismo tiempo que se devalúa el conocimiento y se emborrona el pensamiento. ¿Es casual esta degradación?

La polarización política ha desprestigiado el pacto hasta convertirlo en un anatema. El rechazo atraviesa la derecha, la izquierda, los que ven fascistas debajo de todas las piedras y los defensores de la patria, sea la que sea. Los argumentos de los contrarios se retuercen, se humilla el gesto ajeno y se ahonda en la discrepancia hasta destrozar cualquier posibilidad de aproximación. Es la vanidad de presumirse inmaculado… Esa que solo alimenta a los más impúdicos. Porque mientras la ciudadanía se atrinchera o huye del territorio hostil, Vox y AC van ganando plazas. Así nos quieren, simples, ensimismados y ciegos peones de su estrategia.