Julia Roberts, el debate necesario

Aunque siga siendo verano, el aroma de septiembre es de otoño. Su papel de retorno a la normalidad tras las vacaciones le otorga a este mes la misma trascendencia que caracteriza a enero. El inicio de curso replica el comienzo del año. Aunque todo se quiere nuevo casi todo arrastra los pies por la misma senda que sería mejor no volver a pisar.

Dejando atrás más tierra quemada que nunca y a causa de ella, el estío mantuvo activa la denostada confrontación política, potenció todavía más la social y animó a algún directivo de televisión a celebrar las audiencias acumuladas por el dolor ajeno y la desgracia colectiva. Ni una palabra de consuelo, de solidaridad, de empatía en el texto de la red. Solo el dato. El único objetivo ya indisimulado también en los entes públicos. Una cifra relativa desvinculada de su absoluta que esconde detrás a tantas almas destrozadas como suspiros rotos. Resuellos que importan en la medida que facilitan un mejor balance final.

En otros tiempos igual de malos o incluso peores, lo sucedido nos llevaría al debate imprescindible. A pesar de las apariencias del formato, la realidad demuestra que el análisis se evita y el matiz se elude. Solo se busca radicalidad y enfrentamiento. Esa es la diferencia. Y se potencia. Sabido pues que a cuanta más pasión menos razón y añadida la habitual intolerancia hispana ante cualquier mirada distinta de la propia, solo nos queda el ring donde dirimir la diferencia. El viejo cuadrilátero reconvertido en hemiciclo parlamentario y, por emulación y cercanía, ampliado en los platós también con forma semicircular. Goya recuperado. A falta de garrotes físicos descalificaciones verbales. Duelen más y se esconden menos.

Reflexionar sobre las consecuencias de estas demoledoras tendencias es a lo que aspira 'After the Hunt', a cuenta del 'MeToo'. La película se estrenará en España en un mes pero acaba de presentarse en la Mostra de Venecia. Con ella regresa a las pantallas Julia Fiona Roberts (Smirna, Georgia, EEUU, 28 octubre de 1967).

Largamente ovacionada por su interpretación, la aclamada novia de América espera que cuando el público haya visto en salas y plataformas la cinta de Luca Guadagnino, que aquí se titulará 'Caza de Brujas', converse, debata e incluso se enfade. Lo que estos días transita entre góndolas y 'vaporettos' adelanta un contraste de pareceres imprescindible en democracia. Una controversia positiva que ayude a recuperar la amplia zona de grises que colorean cualquier acción, hoy públicamente condenada antes de ser juzgada.

Julia Roberts, periodista de formación y referente de opinión, sabe lo importante que es esto en una sociedad cada vez más tensionada por los extremos que han dictado lo políticamente correcto, mientras señalaban con el dedo acusador de la intolerancia a quienes se lo han replicado. Ella también ha sido víctima de los alaridos de Donald Trump, que la ridiculizó por apoyar públicamente a Kamala Harris.

Educada en un ambiente liberal por unos padres amigos de Martin Luther King, la fuerza de la ganadora de múltiples premios, Oscar incluido, está en la naturalidad que proyecta y la cercanía que destila. Por algo ha sido durante años la actriz más taquillera y la mejor pagada. También concienciada por el ineludible debate. El que ya sabemos quién lo convertirá en confrontación: quien juzgue la película antes de verla.