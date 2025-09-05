Opinión | Verdiales
Inés Martín Rodrigo (Madrid, 1983) es escritora y periodista. Su novela 'Las formas del querer' fue galardonada con el Premio Nadal 2022 y con el Premio de la Crítica de Madrid de ese mismo año. En la actualidad, forma parte del equipo del suplemento literario 'Abril' y escribe artículos de opinión para los periódicos del Grupo Prensa Ibérica. Es autora de la novela 'Azules son las horas' (2016), la antología de entrevistas a escritoras 'Una habitación compartida' (2020), el cuento infantil 'Giselle' (2020) y el ensayo 'Una homosexualidad propia' (2023), y ha participado en las antologías de relatos 'El cuaderno caníbal' (2018) y 'Una Navidad así' (2024). En 2019 fue seleccionada por la AECID en el programa '10 de 30', que reconoce a los mejores escritores españoles menores de 40 años.
¿Eres feliz?
Es una pregunta que encierra una preciosa declaración de amor, sólo comparable, en mi realidad de insomne irredenta, a la que también contiene ¿Has dormido bien?
Los miembros fantasma
Pienso mucho. Demasiado. Eso me dice L. Tiene razón, pero no se lo digo. Hay cosas que no le digo, o le digo poco, como te quiero, aunque lo haga. Es cierto. Mi mente está en continuo movimiento. Un pensamiento tras otro hasta enhebrar un hilo infinito, y peligroso, puedo terminar decapitada.
Sólo para, mi cabeza, la loca de la casa, cuando leo, y no siempre. A veces, los primeros párrafos de una lectura, incluso de un libro al que llevo semanas dedicada, son como los tramos iniciales de una escalada, me cuesta colocar los pies en la posición adecuada, hay riesgo de caída, verdín por todas partes.
No es porque me cueste concentrarme. Al contrario. Pero, durante esos minutos, recuerdo palabras, gestos, momentos, escenas que han dado forma al día, su rodaje. Es memoria fotográfica, lo que tengo, y también (para)textual. Puedo recordar frases exactas, mías y de otros, y luego me las repito en bucle cuestionándome su motivación, por qué alguien me contó lo que fuera, si yo respondí lo que debía.
Las últimas noches, presa de un insomnio que se vino conmigo de vacaciones y ha decidido quedarse para ver cómo empieza el año, que, como defendía Carmen Laforet, comienza el 1 de septiembre y no en enero, le he dado vueltas, en el angustioso tiovivo de la vigilia, a una pregunta que este verano me han hecho dos de las personas más importantes de mi vida, las que le dan sentido.
¿Eres feliz? Eso me preguntaron, sin un contexto previo más allá de mi siempre frágil estado de ánimo, en diferentes situaciones, días distintos, sin saber que a ambas les inquietaba lo mismo. Una pregunta a la que yo no contesté. Me defendí con la risa nerviosa a la que recurro si no quiero enfrentarme a la realidad del lenguaje, a su construcción, con su discurrir y sus argumentos.
Declaración de amor
Necesitaba tiempo y me amparé en el qué cosas se te ocurren, qué cosas tienes, aun sabiendo que no volvería a hablar con ellas de eso, no las respondería, cobarde, del modo directo, franco y honesto que ellas habían empleado para trasladarme su preocupación por mí, por mi bienestar. Recurriría, una vez más, a la escritura.
Pensé, primero, en ese desvelo tan eterno como el retorno nietzscheano, en la declaración de amor que encierra esa pregunta, únicamente comparable, en mi realidad de insomne irredenta, a la que también contiene ¿Has dormido bien?
Luego llegué a la conclusión de lo excepcional del planteamiento, extraordinario, no sólo porque haya muy poca gente que, a lo largo de nuestra vida, sea capaz de trasladárnoslo, ya que es fruto de la generosidad, la empatía y la entrega, sino porque es probable que ni siquiera nosotros mismos nos atrevamos a hacerlo.
Es una pregunta que asusta por el abismo al que te acerca. Te saca del cotidiano vivir sin pensar al que te aboca una sociedad a la que lo único que le preocupa es que consumas y te encuentres, de pronto, viendo un vídeo de TikTok en el que la ‘influencer’ María Pombo presume de que no le gusta leer.
¿Soy feliz, ahora? Lo desconozco. Es un estado al que se llega sin aspirarlo ni pretenderlo. Sí sé quiénes me hacen feliz, y qué cosas: leer (lo siento, María), escribir, las canciones de Kath Bloom, el pelo de colores de Agnès Varda, su cine, o esos versos de Francisco Brines que anuncian el cambio de estación: “Subo a dormir, en esta noche última, y me siento contento, y aun feliz, porque mañana partiré temprano”.
