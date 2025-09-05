Forma 'interurbis'

Fin de las concesiones. Avanzamos hacia la tarificación integral intentando superar esquemas de coronas mediante el pago por kilómetro. El bono joven contribuye a la insospechada popularización del autobús. El bus no puede presumir de ecológico, rápido ni eficaz y sin embargo contribuye a la movilidad colectiva apoyándose en lo existente —las calzadas ya están tendidas— y no exige grandes inversiones. Cortoplacista pero barato y versátil, un autobús nuevo cuesta solo 400.000 euros. Un tranvía diez veces más y un metro, cien.

Los viajeros buscan el suyo en la Estació del Nord. Es un edificio fabuloso, compartido con un polideportivo y la Guardia Urbana. Funcionaba con fachada a levante, como un apeadero de pueblo. En 1910 gira y se amplía, levantando un soberbio arco de hierro que daba acceso a los andenes y encaraba la Barcelona de la Exposición Universal. Un nuevo Portal Nou. Remite a una poderosa idea de Catalunya ciudad con que la Mancomunitat, desde 1916 hasta 1922, conectó 405 pueblos por teléfono. Todos con escuela y biblioteca. Ciudadano primero, empresas después. La estación ofrece un aspecto sucio, siniestro al acercarse. No solo por las obras de redecoración. Veinte mesas de pimpón duermen en desorden bajo la gran portalada. Los conductores se dejan abordar —¿Cómo ven lo de las concesiones, señores?— Con suspicacia y un chiste viejo. Las siete palabras más terroríficas de la lengua inglesa: "Soy del gobierno y vengo a ayudar". —A ver el reparto, porque hay concesiones que...—frotan índice y pulgar— y otras que no. Celebran el carril bus de la Diagonal y rezan para que acabe la Sagrera. —¿Qué podría mejorar? —La información. Y luego el firme, la anchura del carril bus, la gestión del territorio. Tanto evento deportivo, fiesta de barrio y calle cortada a discreción. Está bien pacificar pero aquí damos servicio al país entero. Ah, y las condiciones laborales. —¿Qué más? —Mira dónde estamos. Vete a ver la estación de Zaragoza. O la de Oviedo. Vuelves y seguimos.