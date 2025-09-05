La cobardía de los valientes

Vemos estos días a muchos valientes cachondeándose de la flotilla que irá a Gaza a intentar llamar la atención sobre uno de los peores asesinatos en masa en este siglo. Desde el sofá de casa queda muy guay burlarse de Greta Thunberg y de Ada Colau, anticristos de las derechas globales y regionales respectivamente, y volver a pasarles así las viejas facturas pendientes. Esta es la obsesión del trumpismo, sea el original o su patética copia local: intentar reírse de los que hacen algo para cambiar el mundo y, sobre todo, intentar desviar la atención. Porque no falla: los que están perfectamente calladitos cuando Netanyahu mata de hambre a miles de familias enteras, o ametralla a la pobre gente que va a recoger la comida que humillantemente le lanzan desde el aire, sí, todos estos mudos se han vuelto de repente locuaces para reírse de cuatro barcos que, efectivamente, con pocos recursos, dependen del tiempo para llegar a su destino. El escarnio a la flotilla es exactamente el mismo que han recibido las protestas contra el equipo de Israel en la Vuelta: se trata de una misma estrategia, que es en realidad el reflejo de la desesperación en la que ha entrado el sionismo local, que ve cómo Israel pierde cada día y de manera irreversible un trozo más de su legitimidad. No es casualidad que en Catalunya y España quien más decididamente enarbola la bandera cutre de la defensa de Israel sea hoy la ultraderecha, llámese Vox o Aliança Catalana, cada vez, por cierto, más parecidos.

Eso sí, entre los cuatro 'trolls' que se han lanzado en redes a gritar contra la flotilla, hay algún intelectual con la autoestima baja al que le debería dar un poquito de asco o de vergüenza estar en la misma grada que toda esta peste ultra. Es cierto que en la última década hemos asistido a una variopinta colección de extraños viajes ideológicos, muchos resultado de la frustración de no haber llegado a Ítaca, pero deberíamos exigir una mínima capacidad de distinguir entre el bien y la barbarie. Al fin y al cabo, el problema fundamental que ha tenido el sionismo autóctono es que no ha sido capaz de producir ni un solo artículo, ni una sola tertulia, ni un solo análisis capaz de defender la cultura judía al mismo tiempo que condenaba sin paliativos el Gobierno fascista de Netanyahu. Nadie, aquí, ha sido ni siquiera capaz de decir lo que en Tel Aviv ha tenido la valentía de explicar el periódico 'Ha'aretz': que el pueblo que fue víctima de un holocausto está cruzando la delgada línea roja de convertirse en cómplice de un genocidio. Algunos deberían también ahorrarse el ridículo de seguir como ovejas la argumentación de los ministros bárbaros de Netanyahu: que si los periodistas asesinados son en realidad soldados de Hamás (burda falsedad) o que si Israel es la única democracia de la zona (como si poner urnas te eximiera de la responsabilidad de asesinar). Cebarse con una flotilla y callar ante unos asesinos en serie es un método ya inventado, tan antiguo como el mundo, que consiste en ser valiente ante los débiles y cobarde ante los fuertes. La buena noticia es que, por mucho que ladren, poco a poco van quedando desenmascarados.