La Vuelta: protesta y responsabilidad

Protestas propalestinas en la etapa de la Vuelta del pasado miércoles, en Bilbao. / Miguel Toña / EFE

Las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta obligaron a la organización a suspender el final de la etapa del miércoles en Bilbao. La etapa se dio por finalizada a tres kilómetros de la meta por motivos de seguridad. No pudo haber ni podio ni vencedor: ganó la imposición de algunos que generó el temor por la integridad de los ciclistas y manifestantes. Ayer las protestas se mantuvieron durante la carrera, pero sin a llegar a alterar su recorrido.

La irracionalidad de la respuesta al atentado de Hamás, las decenas de miles de palestinos civiles muertos durante la ofensiva israelí y la hambruna provocada en su población están alimentando la impotencia e indignación con mayor o menor intensidad en la ciudadanía española e internacional. Unos sentimientos agravados por la pasividad de los gobiernos y las instituciones europeas ante la brutalidad. La tragedia desatada por el Gobierno de Netanyahu no se ajusta a ningún parámetro del derecho internacional, ni siquiera el previsto para situaciones de guerra declarada. Duele la inacción de Europa y, ante tanta parálisis, nacen las iniciativas ciudadanas de protesta. Revolverse contra la brutalidad y, con la reivindicación, tratar de influir en la sociedad y en los gobiernos, es un ejercicio democrático indiscutible. Pero todos los derechos deben ejercerse desde la responsabilidad.

Se está imponiendo una idea que deberíamos analizar con mucho detenimiento. En demasiadas ocasiones, también en este caso, las protestas no se dirigen hacia el Gobierno o las instituciones de Israel sino contra toda persona o empresa de esa nacionalidad, haciéndoles responsable de lo que ordena Netanyahu y ejecuta el Ejército de aquel país. Este miércoles se vivieron momentos de gran tensión. Varios manifestantes cruzaron la carretera cuando pasaba el pelotón a gran velocidad, provocando frenazos y alguna caída, o intentaron volcar las vallas. Las pancartas y banderas palestinas también trataron de bloquear el paso de los ciclistas israelís. La Ertzaintza tuvo que intervenir y se produjeron refriegas que se saldaron con tres detenidos y cuatro policías heridos. Todo contra un equipo ciclista que tiene un propietario israelocanadiense, corredores de distintas nacionalidades, un entrenador español y un corredor israelí que se dedica al ciclismo. No estamos hablando ni de una selección nacional ni de nada parecido.

Ante los incidentes, no faltan voces dentro de la organización de la Vuelta que abogan por el abandono voluntario del equipo israelí para facilitar la seguridad del resto, pero el Israel-Premier Tech ya ha anunciado su intención de permanecer. Pensar en expulsar a este equipo es descabellado y una evidencia de que algunos confunden la parte por el todo.

La protesta ciudadana advierte de la profunda anormalidad de lo que está haciendo el Gobierno de Netanyahu. Pero la reivindicación no puede convertirse en la repulsión hacia todo lo que sea israelí o judío, ni mucho menos poner en peligro ningún deportista ni impedir la organización de eventos tan arraigados como la Vuelta. La legitimidad de la protesta no puede caer en practicar el chantaje de la coacción.