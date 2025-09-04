Periodista
Matías VallésMatías Vallés
Periodista
Illa va a la montaña
La derecha antigua suspira por una solución pactada con regreso incluido del prófugo/exiliado/refugiado Puigdemont
Análisis de la reunión en Bruselas: Salvador Illa y Carles Puigdemont rompen el hielo
Ni siquiera las personas que odian a Puigdemont desean ya que visite la cárcel. Los más españoles que nadie necesitan atizar la hoguera con renovados bríos, porque satanizar al expresident de Catalunya resulta tan cansino como evocar que ayer se cumplió el aniversario del entierro de Michael Jackson. Bajo estas coordenadas, la visita de Illa a Puigdemont se reduce a un accidente geográfico, la Isla escala un Puig. El enésimo encuentro de España y Catalunya en Bruselas remite, asimismo, a la única religión verdadera. Si la montaña no va a Mahoma, entonces Illa va a la montaña. No puede exagerarse la frustración de recibir a quien ocupa el puesto que crees que te corresponde, así en el amor como en la política.
Pese a las ultraderechas que mantienen el fuego del anticatalanismo, no hay forma de confundir a Illa con Santos Cerdán, donde el asombro no surge ante su caída sino ante los criterios que lo impulsaron a la cima del PSOE. El president de la Generalitat tenía que convencer a su antecesor, condenado a no pisar la independencia prometida, de que España puede ser un buen negocio para la Baviera catalana. Por su parte, Puigdemont volvió a revivir su error de no convocar elecciones en octubre de 2017, por culpa de un tuit evocador de Judas a cargo de Gabriel Rufián, hoy erigido en conciliador del maremoto que provocó su greguería imparable
Illa adquirió la inmortalidad como Aquiles o Sigfrido, inmunizándose contra el covid, aunque le quedó desprotegido el talón de Koldo. El vencedor de una pandemia no resultará lesionado por un peregrinaje también medicinal a Bruselas. Y al igual que sucedió con Zapatero y ETA, el PP no desea que Sánchez fracase en Catalunya, aunque le vuelva a acusar de haber traicionado a los muertos. Al contrario, la derecha antigua suspira por una solución pactada con regreso incluido del prófugo/exiliado/refugiado Puigdemont. Así podría retornar también la gobernación de los populares en alianza con la enésima reencarnación de la Convergència de Jordi Pujol.
