China cambia el orden mundial

El saludo entre Putin, Modi y Xi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

La cumbre a tres bandas que reunió esta semana en Pekín a Xi Jinping, presidente de China; Vladimir Putin, presidente de Rusia; y Narendra Modi, primer ministro de la India, seguida de la exhibición china de poder militar del miércoles en la plaza de Tiananmén consolida la perspectiva largamente avizorada de un cambio de paradigma en el tablero mundial. En poco más de treinta años se ha pasado de la consideración de Estados Unidos como hiperpotencia -el concepto lo acuñó el político francés Hubert Védrine a raíz de la implosión de la Unión Soviética- a la competencia de China, que disputa la hegemonía a Estados Unidos y es capaz de armar una alianza insólita en Asia. Se trata de una mutación del rompecabezas político que impugna el orden internacional que sucedió al final de la guerra fría; consiste en una rivalidad entre diferentes formas de autocracia que afectará indefectiblemente la adaptación de la economía global a un tiempo nuevo.

La imprevisibilidad y la improvisación de Donald Trump ha logrado un acuerdo entre los tres grandes actores de Asia que pareció imposible desde mediados del siglo XX hasta fecha reciente. Si la ruptura de la China de Mao con la Unión Soviética y su rivalidad con la India activó una entente por necesidad de Moscú y Nueva Delhi, el proteccionismo exacerbado de Trump -la arremetida arancelaria- ha borrado agravios históricos y ha puesto alfombra roja a una complicidad que precisa Rusia para seguir vendiendo petróleo a China, que requiere China para contrarrestar la sintonía de Putin con Trump y que necesita la India para no quedar rezaga en la carrera planetaria por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la consolidación de un frente del Sur global capaz de condicionar las grandes decisiones que atañen al orden mundial. Es una nueva alianza estratégica a tres bandas, un ménage à trois que debe enfrentar contradicciones flagrantes entre las que no es la menos importante la injerencia de Trump en la crisis ucraniana.

En cierta ocasión le preguntaron a un empresario indio que trabajó siendo muy joven para el primer ministro Lal Bahadul Shastri (1964-1066) por qué su país mantenía una relación preferente con la Unión Soviética. Su respuesta fue tan escueta como precisa: “Porque encima nuestro está China”. El trinomio gobernanza global, reequilibrio del poder y multilateralismo que maneja Xi Jinping ha hecho posible que la suma de intereses compartidos liquide o por lo menos atenúe viejas rivalidades hasta justificar sin reservas el título del último libro de Mateo Madridejos (1932-2023): El siglo de Asia. Madridejos recogió en el ensayo la urgencia manifestada por Henry Kissinger en On China de una asociación estable de Estados Unidos con China para evitar “el duelo del siglo”. Puede decirse que el duelo está servido de forma más o menos explícita desde que primero Donald Trump, después Joe Biden y de nuevo Donald Trump cerraron la puerta a una serena coexistencia con el gigante asiático, competidor sin tregua en todos los mercados con tasas de crecimiento imbatibles y con la economía dopada por subvenciones en sectores estratégicos.

No ha querido China asumir al ciento por ciento las convenciones del comercio mundial tuteladas por la OMC y ha podido, por el contrario, organizar su influencia y expansión en entornos propicios de África y América Latina; ha podido desembarcar en el corazón de Europa en sectores determinantes -nuevas tecnologías, transporte y comunicaciones- y condicionar así el crecimiento de las grandes economías de la Unión Europea. Supone todo ello un desafío implícito a las reglas del juego conocidas por Occidente y discutidas al mismo tiempo por Trump mediante un proteccionismo seguramente empobrecedor, posible origen de futuras recesiones. De ahí las reservas de los europeos a hacer realidad una nueva ruta de la seda, recelosos ante el dinamismo chino tutelado por el Gobierno, alarmados por la opacidad y propósitos que distinguen su comportamiento en campos como las nuevas tecnologías (caso Huawei y otros), la inteligencia artificial y la gestión de las redes sociales (caso TikTok y otros).

Ya no es China solo la fábrica del mundo, sino una superpotencia que reclama un espacio vital reconocido y aceptado por la comunidad internacional. Las simplificaciones carecen de sentido cuando por la plaza de Tiananmén desfilan ingenios militares de última generación y soldados en una formación compacta, milimétricamente sincrónica que recuerda demostraciones de poder y fuerza características del siglo XX, no exentas de cierto perfil intimidador. A propósito de uno de los momentos de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, alguien comentó que era inquietante la energía que transmitían los figurantes que hacían sonar unos tambores enormes. No había en ello nada intimidador, pero si una demostración de potencia irrefrenable que admitía múltiples interpretaciones. Por aquellos mismos días, un comentarista de la BBC dijo que los Juegos eran la certificación de que nadie podía afrontar el futuro sin contar con China, depositaria de un espacio cultural en el que se retroalimentan la herencia maoísta y la vieja tradición confuciana; el recuerdo del pasado con las intromisiones de Occidente en los asuntos chinos y la necesidad de guardarlo en un armario para que marchen los negocios, orilladas por el momento las digresiones ideológicas.