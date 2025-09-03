Vivienda y exclusión en un mercado que margina

Archivo - Edificación de viviendas / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en una emergencia social crónica. Los precios del alquiler continúan disparados, la vivienda pública es escasa y los colectivos más vulnerables pagan las consecuencias más duras. Pero el problema va más allá de las personas: también afecta gravemente alas entidades que gestionan la vivienda para llevar a cabo su tarea social. El mercado inmobiliario, pensado más para el beneficio privado que para la función social, dificulta cada vez más la capacidad de estas entidades de garantizar derechos, acompañar procesos de autonomía y mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

Disponer de un hogar digno es esencial para el bienestar físico y emocional de las personas. La vivienda tiene que ser entendida como un espacio de desarrollo personal y de cuidado, donde las personas puedan crecer, descansasr, relacionarse y cuidarse mutuamente.

El derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, pero la carencia de un parque público suficiente y los precios desorbitados del mercado libre hacen que cada vez más personas queden excluidas de un techo digno. En Catalunya, la situación es especialmente crítica: el porcentaje de vivienda social se sitúa por debajo del 2%, muy lejos del 9% de la media europea.

Ante esta realidad, entidades sociales —entre las cuales, muchas fundaciones— ofrecen soluciones proporcionando una vivienda de forma temporal a personas en situación de vulnerabilidad, o bien gestionando alojamiento para acompañantes de enfermos de larga duración, que se tienen que desplazar para recibir un tratamiento sanitario, por poner algunos ejemplos.

Aun así, estas mismas entidades, que tendrían que ser parte de la solución, se ven ahogadas por un mercado inmobiliario que no les deja espacio.

Según la definición de Trilla y Bosch (2018), la vivienda social es aquella que tiene un precio asequible, impulsada por la administración pública o entidades sin ánimo de lucro, y que queda al margen de las reglas del mercado libre. La vivienda de inclusión, además, ofrece un plus: está pensada para personas en riesgo de exclusión e incluye apoyo profesional, seguimiento y trabajo, con itinerarios personalizados para favorecer la autonomía personal.

En Catalunya, hay 2.530 viviendas de inclusión con casi 10.000 plazas. El 60% se encuentran en Barcelona. Esta red es vital para muchas personas, pero se encuentra saturada. Y el motivo no es solo la elevada demanda: también lo es la falta de salidas.

Uno de los grandes retos es la carencia de pisos asequibles. Se da la paradoja que cuando estas personas han logrado los objetivos de su itinerario de inclusión, a pesar de tener trabajo, no pueden acceder a una vivienda digna, puesto que el precio del alquiler en el mercado inmobiliario libre es inalcanzable para sus ingresos. Esto provoca un colapso: no pueden marcharse de las viviendas de acogida, a pesar de estar preparadas para hacerlo, y esto impide que otras puedan entrar. Las entidades se ven atrapadas en una rotación bloqueada.

La discriminación inmobiliaria, un fenómeno todavía invisibilizado, cierra muchas puertas: esta es la cruda realidad que se encuentran muchas personas migradas, familias monoparentales o personas con diversidad funcional, así como otras que han vivido en un recurso social, a quien no se quiere alquilar una vivienda por su situación o condición.

Cada vez son más frecuentes estos casos y personas que cuentan con trabajo estable, ahorros y permiso de residencia, pasan meses buscando piso sin éxito.

Este contexto dificulta todavía más la autonomía de las personas que han seguido todo el camino de la inclusión y se encuentran, al final, con una puerta cerrada. Y no solo son casos individuales. Algunas entidades han tenido que abandonar viviendas a causa de la presión vecinal: quejas sistemáticas, amenazas o judicialización de conflictos en comunidades que no aceptan que un piso acoja a personas en riesgo de exclusión.

Las entidades que gestionan vivienda de inclusión tienen que moverse en un mercado que no está pensado para ellas. En primer lugar, cuando alquilan viviendas al mercado privado lo hacen como personas jurídicas, y esto implica contratos “de uso diferente a la vivienda habitual” (según la LAU), porque la entidad no reside. Esto comporta un tratamiento fiscal diferente para los propietarios y menos garantías para las entidades.

Además, algunos propietarios o agencias inmobiliarias rechazan alquilar a entidades sociales. Lo hacen por desconocimiento o por prejuicios. Y cuando aceptan, los precios son tan elevados que las ayudas públicas no cubren ni una parte significativa del coste, y las entidades tienen que asumir el déficit con fondos propios. La situación es insostenible.

Por si no fuera suficiente, la volatilidad de los contratos de alquiler dificulta la planificación. Poner en marcha un piso de inclusión implica reformas, mobiliario, personal y tiempo. Si el contrato es de uno o dos años, el proyecto puede quedar truncado antes de arrancar del todo.

Hay casos especialmente sangrientos. Algunas fundaciones atienden a personas que siguen tratamientos hospitalarios públicos de media o larga duración. Reciben la atención sanitaria del sistema público, pero el alojamiento no está garantizado. Las entidades asumen el coste de la vivienda durante meses o incluso años, sin apoyo específico ni reconocimiento institucional. La carencia de coordinación entre los departamentos de Salut y Drets Socials recae sobre los hombros de las entidades.

Otros casos evidencian cómo la escasez de vivienda asequible hace que personas que solo necesitan un piso acaben en recursos especializados, pensados para personas con situaciones muy complejas. Esto desvirtúa los servicios, satura los equipos y desatiende necesidades reales.

¿Y qué habría que hacer para desbloquear el acceso a la vivienda y proteger la inclusión? Recientemente, desde la administración autonómica y estatal se han anunciado medidas a medio y largo plazo, propuestas que, incluso si se cumplen, harían corto para revertir la situación. Desde la comisión del ambito social de la Coordinadora Catalana de Fundacions, proponemos ir más allá, y aplicar medidas que permitan hacer sostenible y eficaz nuestra tarea:

1.Hacer crecer el parque público de vivienda social y asequible. Es la medida más estructural y urgente. Hace falta más inversión y construcción con finalidad social.

2.Facilitar el acceso a vivienda pública para las entidades sociales. Con condiciones específicas y estables que permitan desplegar proyectos de inclusión a largo plazo.

3.Agilizar los trámites administrativos. A menudo, los pisos públicos se mantienen cerrados por cuestiones burocráticas.

4.Fomentar alianzas estables entre los departamentos de Salut y Drets Socials. Para garantizar un abordaje integral de los casos que lo requieran.

5.Promover la colaboración público-privada con sentido social. Hay que incentivar la cesión de viviendas por parte de propietarios e inversores, dentro de una perspectiva de responsabilidad social.

6.Combatir la discriminación inmobiliaria. Con campañas y regulación, así como con ayudas específicas para los colectivos más afectados, y líneas de avales que faciliten el paso del alquiler social al mercado privado.

7.Dar a conocer el trabajo de las entidades no lucrativas. Generar confianza y reputación para que cada vez más propietarios quieran colaborar.

8.Asegurar financiación adecuada. Las ayudas públicas tienen que cubrir realmente el coste del proyecto, y no dejar a las entidades en una situación de fragilidad constante.

El derecho a la vivienda no puede quedar atrapado solo en la lógica mercantilista. Si no se garantiza el acceso a un techo digno, no puede haber justicia social. Y si las entidades que hacen este trabajo no tienen apoyo, el sistema falla para quien más lo necesita. Ahora hace falta que las políticas abran las puertas que el mercado ha cerrado.