Movilidad eléctrica en España: una inversión en competitividad

La descarbonización del transporte es una de las palancas clave en la lucha contra el cambio climático. En este campo han surgido alternativas al formato tradicional que hace años eran impensables, como la producción de combustibles renovables a partir de residuos o el surgimiento del coche eléctrico. Precisamente, la adopción de este tipo de vehículo se ha convertido en una de las vías para construir un modelo de movilidad más sostenible y alineado con los compromisos climáticos de España y la UE.

Con un parque de vehículos eléctricos de 600.000 unidades a junio de 2025, la mitad de ellos eléctricos puros y la otra, enchufables, me atrevo a afirmar que el avance de nuestro país es prometedor. En un año, la flota de eléctricos ha aumentado en un 30%. En paralelo, se han multiplicado los puntos públicos de recarga. España ya cuenta con más de 46.680, según AEDIVE. En el caso de Repsol comenzamos 2024 con 800 y, ahora, son más de 2.600 los puntos activados. Estos datos reflejan la apuesta del mercado por este tipo de movilidad y canalizar los beneficios que, junto a otras opciones como los biocombustibles, nos acercan al horizonte de neutralidad climática.

Sin embargo, todavía estamos lejos del objetivo marcado por el PNIEC para 2030 (5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación y 120.000 puntos de recarga públicos).

El reto no está solo en aumentar la infraestructura, también en consolidar una red mejor repartida. Hoy día, el 60% de los puntos se concentran en las áreas de Catalunya, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía; mientras que otras regiones tienen una cobertura limitada.

Igualmente relevante es apostar por la interoperabilidad y la facilidad de uso. En España, la práctica totalidad (90%) de los puntos de recarga requieren aplicaciones específicas y registros previos, lo que complica la experiencia de los conductores y reduce su accesibilidad. En este sentido, acuerdos de interoperabilidad entre operadores pueden facilitar y hacer más fluido el proceso. Por ejemplo, a través de Waylet, nuestra aplicación líder de pago y fidelización, es posible recargar en más de 4.700 puntos de otros operadores, además de los 2.600 propios de Repsol.

Eliminar los frenos actuales y aprovechar la oportunidad que supone la movilidad eléctrica está al alcance de nuestro país. Para ello, la colaboración público-privada será esencial. Los plazos de activación de los puntos de recarga, que actualmente superan los 15 meses, deben reducirse, ya que la instalación de estos puntos solo nos lleva tres semanas. Todo el proceso de legalización y dotación de suministro de energía puede optimizarse para acortar estos plazos. Las políticas de incentivos, combinadas con inversiones en infraestructura y tecnología, son la llave para convertirnos en un referente en movilidad sostenible.

Asimismo, un cambio de mentalidad entre los conductores puede influir en el crecimiento de la red. Por ejemplo, pasando de una mentalidad de “voy a recargar el coche” a realizar recargas de conveniencia integradas en nuestro día a día: “ya que estoy aquí parado un tiempo, aprovecharé para recargar”. También, su concienciación ambiental será fundamental, con actitudes como la preferencia por vehículos eléctricos.

Con todo ello, España tiene el potencial para cumplir con los objetivos marcados por el PNIEC y avanzar en la descarbonización del transporte privado particular. Desarrollar un ecosistema público-privado que impulse las inversiones, agilice los trámites y alimente el cambio de hábitos de los conductores es la clave. Por supuesto, supone un esfuerzo, pero construir un modelo de movilidad más eficiente y sostenible es una inversión estratégica en competitividad y calidad de vida para todos.