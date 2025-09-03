Contra la lectura (o a favor de María Pombo)

“No sois mejores porque os guste leer”, dice la 'influencer' María Pombo. Me lo tomo tan a pecho como si soltara: “No sois mejores porque os guste el pulpo á feira”. Efectivamente, me he tirado mes y pico en la Galicia rural y he excedido tanto gastronómica como literariamente: empecé con ferias de percebes y con novelas rusas del XIX y acabé con tartas de Mondoñedo y con biografías de místicos españoles. Recién devuelto a Barcelona, la frase me pilla con un trozo de churrasco en el gaznate y con una buena empanada espiritual en la cabeza.

Quizá por eso me sale contestarle: tienes razón.

Hay algo fascinante en la frivolidad autoconsciente y orgullosa. Recuerdo cuando a los 20 años me enviaron a entrevistar al alcalde de Becerreá. Era un tipo campechano y de formas caciquiles que estaba encantado de conocerse. Cuando el fotógrafo sacó la cámara en el despacho consistorial, justo delante de una pared llena de libros del Ayuntamiento, soltó con toda la alegría del mundo: “Hazme una foto con todos estos detrás, que nunca tuve uno delante”.

Ya entonces yo leía demasiado, así que la frase me pareció, de puro desacomplejada, brillante. Más recientemente, entré en casa con mi hijo mayor. El portero de la finca me cargó con todos los libros que me habían llegado. En el ascensor, el crío, harto de ver cada día una decena de paquetes llenos de papel, me dijo, con un tono más severo que risueño: “Papá, vas a acabar con todos los bosques del planeta”.

Así que ha llegado el momento de pensar si tendrán razón aquel alcalde del PP, mi hijo y, por supuesto, María Pombo. El tío tercero de esta, Álvaro Pombo, uno de los mejores escritores vivos, escribió en 'El metro de platino iridiado': “Entre tocar y no tocar una barbilla fascinante hay un abismo milimétrico que la civilización rellena con palabras”. Quizá leer, y hacerlo con esa desmesura promiscua y bulímica, sea la tara derivada de no poder atrapar el mundo, de conformarse con un sucedáneo. Quizá a esta 'influencer' no le falte nada, al menos nada de lo que le pueda ofrecer un libro.

Desde luego, María no está sola. Un 35% de personas en España confiesa (¿defiende?) no leer nada. Y Platón consideraba que los libros impedían el aprendizaje. María dice que no se va a la cama y abre un libro que cuenta una historia, sino que ocasionalmente lee sobre temas que le interesan, algo que pasaba con las bibliotecas victorianas, que no ofrecían novelas de ficción, sino libros instructivos. Y luego hay unos 21,4 millones de cuñados que cada Nochebuena dicen (ya no sé si para atacar la lectura o para defender el fascismo) que Hitler leía mucho.

La Pombo podría haber ido más lejos y decir que los que escribimos (¡Mussolini escribía novelitas!) somos aún peores. Ahí contaría con el apoyo de Jacques Prévert, de quien dicen que afirmó que “un escritor es alguien a quien nunca le pasa nada, pero que se empeña en explicarte su vida”. Le daría también la razón el jefe de bomberos de 'Farenheit 451', que le dice a Montag: “Las novelas no sirven para nada: tratan de personas que nunca han existido y la gente que las lee luego queda descontenta de su propia vida”.

Hay algo que me atrae de la frase de María Pombo. No dice: “No sois mejores por leer”, sino: “No sois mejores porque os guste leer”. De ahí se deduce que ella, si encontrara gozo en la lectura, leería. Y, de hecho, cuando enseña esa librería llena de corales y bibelots, hay una balda con buenos libros infantiles (veo un tomo de Babar), por si a sus niños sí les gusta.

Porque, en el fondo, alardear de que lees mucho es cutre, tan deleznable como presumir de que eres generoso. Pero jactarte de no leer nada es acaso peor, tan triste como vanagloriarte de ser un tacaño. Siempre que me preguntan que por qué leo, suelto estupideces solemnes, del “Para vivir más vidas posibles en el tiempo limitado que me da la mía” al “Leo de la misma manera que respiro”. Francamente, no sé por qué leo. Quizá leo para ser capaz argumentar en una columna incluso en contra de la lectura (es decir, para poder ponerme en los zapatos de quien no piensa como yo).

Desde luego, no me creo mejor por leer, pero sí sé que mi vida sería peor si no lo hiciera. Y el mundo, aún más oscuro si se impone el estrecho orgullo de no hacerlo.