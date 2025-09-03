La comunidad salva

Sentirse solo significa no sentirse conectado o cuidado por otras personas. El médico de familia identifica fácilmente al paciente que se siente solo y poco a poco se apaga. Lamentablemente, no podemos decir a todo el mundo que salga y encuentre a alguien que le quiera. Por eso necesitamos crear más y más redes de apoyo, que aparezcan detalladas en una especie de 'vademecum' social de principios activos para el tratamiento de la enfermedad de la soledad. Con el detalle a todos los niveles: el barrio, la ciudad y el país. Porque se trata de un problema creciente de salud pública que, como ya decidió Gran Bretaña en 2018, debiera abordarse como un asunto de Estado.

La soledad no deseada afecta a todas las edades, pero especialmente a partir de los 65 años. Casi la mitad de las personas mayores, en especial las mujeres, la sufren, según un estudio de la CAMFIC -Societat Catalana Familiar i Comunitària- (julio, 2025). Faltan vínculos y relaciones sociales satisfactorias. El aislamiento hace enfermar y asoman la ansiedad, la depresión y el estrés. El sentimiento de exclusión prolongada se asocia también a la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el debilitamiento del sistema inmunológico, el deterioro cognitivo y, claro, a una mortalidad prematura. El neurólogo Álvaro Pascual-Leone, de Harvard, afirma que la soledad es tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Por ello, estoy fervientemente a favor de que el médico prescriba en la receta -cual si fueran medicamentos al uso-, ir a clases de jardinería, participar en grupos de pilates o natación, apuntarse a una entidad de senderistas para salir de excursión, seguir un curso de literatura o, más fácil aún, organizarse en grupos de amigos y amigas para charlar, reír y sentirse muy, muy bien.

Nadie debe avergonzarse de sentirse solo, pero superar la soledad requiere un pequeño esfuerzo. Lo vale: la mirada de los otros genera reconocimiento, resiliencia, salud y bienestar. Afortunadamente, como me indica el Dr. Antoni Sisó, presidente de la CAMFIC, la comunidad salva vidas. Y esa es la mejor noticia.