Periodista y psicóloga.
Licenciada en Psicología y Doctora en Comunicación. Profesora de Comunicación en la Universitat de Barcelona
La comunidad salva
Nadie debe avergonzarse de sentirse solo, pero superar la soledad requiere un pequeño esfuerzo
Sentirse solo significa no sentirse conectado o cuidado por otras personas. El médico de familia identifica fácilmente al paciente que se siente solo y poco a poco se apaga. Lamentablemente, no podemos decir a todo el mundo que salga y encuentre a alguien que le quiera. Por eso necesitamos crear más y más redes de apoyo, que aparezcan detalladas en una especie de 'vademecum' social de principios activos para el tratamiento de la enfermedad de la soledad. Con el detalle a todos los niveles: el barrio, la ciudad y el país. Porque se trata de un problema creciente de salud pública que, como ya decidió Gran Bretaña en 2018, debiera abordarse como un asunto de Estado.
La soledad no deseada afecta a todas las edades, pero especialmente a partir de los 65 años. Casi la mitad de las personas mayores, en especial las mujeres, la sufren, según un estudio de la CAMFIC -Societat Catalana Familiar i Comunitària- (julio, 2025). Faltan vínculos y relaciones sociales satisfactorias. El aislamiento hace enfermar y asoman la ansiedad, la depresión y el estrés. El sentimiento de exclusión prolongada se asocia también a la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el debilitamiento del sistema inmunológico, el deterioro cognitivo y, claro, a una mortalidad prematura. El neurólogo Álvaro Pascual-Leone, de Harvard, afirma que la soledad es tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Por ello, estoy fervientemente a favor de que el médico prescriba en la receta -cual si fueran medicamentos al uso-, ir a clases de jardinería, participar en grupos de pilates o natación, apuntarse a una entidad de senderistas para salir de excursión, seguir un curso de literatura o, más fácil aún, organizarse en grupos de amigos y amigas para charlar, reír y sentirse muy, muy bien.
Nadie debe avergonzarse de sentirse solo, pero superar la soledad requiere un pequeño esfuerzo. Lo vale: la mirada de los otros genera reconocimiento, resiliencia, salud y bienestar. Afortunadamente, como me indica el Dr. Antoni Sisó, presidente de la CAMFIC, la comunidad salva vidas. Y esa es la mejor noticia.
