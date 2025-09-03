China exhibe poder

El desfile militar de Pekín, en imágenes. / WU HAO / EFE

La escenografía castrense elegida por Xi Jinping para conmemorar en la plaza de Tiananmén el 80º aniversario de la victoria de China sobre Japón, con el acompañamiento de Vladímir Putin, Kim Jong-Un y una veintena más de jefes de Estado reunió ayer todos los ingredientes de una ceremonia destinada a subrayar, por si alguien lo dudaba, que se avizora un tiempo nuevo en el reparto de poder a escala planetaria. La última entrega del cambio en ciernes se consumó en la cumbre que reunió en Pekín a Xi, Putin y al primer ministro de la India, Navendra Modi; la siguiente será la concreción de la sintonía de China con los grandes actores del sur global, con Brasil y Sudáfrica en lugar destacado. La proclama del líder chino de que «hoy el mundo tiene que elegir de nuevo entre paz y guerra» es, más que una amenaza, una constatación de que el orden mundial acumula demasiados focos calientes -Ucrania, Oriente Próximo, Taiwán y otros- con riesgo cierto de que contagien una inestabilidad creciente. Aunque la complacencia con la guerra de agresión emprendida por Rusia en Ucrania hace cuestionar qué se entiende, en esta lógica, por paz.

El hecho de que China haya conseguido superar el largo disenso con la India y de que Rusia participe en una alianza triangular con las dos grandes potencias de Asia rompe con la dinámica histórica que se remonta a mediados del siglo XX. Por aquel entonces, la Unión Soviética y la India escenificaron una política de pactos enfrentadas a China; ahora es China la que está en condiciones de armar un frente de oposición a los designios de Donald Trump sin que, por lo demás, zozobre de momento la conexión del Kremlin con la Casa Blanca. Hay en todo ello cierto grado de confusión y de incertidumbre, pero hay asimismo la constatación de que la batalla ideológica, consustancial a la guerra fría, ha dado paso a la competición económica, al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la conquista de mercados, un espacio este en el que Rusia desempeña un papel secundario, al contrario de una China que utilitza su influencia económica en todas direcciones como su herramienta principal.

Una transformación global que deja a una Europa huérfana de la alianza trasatlántica fuera de juego, mientras el centro de gravedad no deja de trasladarse hacia el Pacífico y las reclamaciones de que los principios de las democracias occidentales y los derechos humanos definidos en la declaración de las Naciones Unidas informen las relaciones internacionales resuenan cada vez más sin eco alguno.

China aprovecha la ausencia en Estados Unidos de una estrategia global a causa de la improvisación permanente de Donald Trump. Ese aprovechamiento y la magnitud de demostraciones de fuerza como la de Tiananmén son útiles a Xi para alentar el nacionalismo, presentar al partido como el instrumento insustituible para preservar la grandeza del país y encubrir algunas señales elocuentes de debilidad del crecimiento posteriores a la parálisis provocada por la pandemia: contracción del consumo interno, incremento de los flujos migratorios en dirección a las grandes ciudades y aumento del paro juvenil. Riesgos que pueden verse agravados por el castigo arancelario de Trump si fracasan las negociaciones en curso, algo nada descartable.