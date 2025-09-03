La caída del imperio americano

Hoy en día, cuando la historia se repite, quizás lo haga como una farsa, pero es una farsa que refleja una realidad perversa. En Estados Unidos, la reacción 'antiwoke' que hace unos meses Donald Trump vendía como resistencia cultural, ya se ha quitado la máscara y sabemos que es solo un giro autoritario. La cruzada que inició Elon Musk contra el 'establishment' ha continuado sin él para derivar en la purga de instituciones públicas, la persecución de jueces y fiscales que se atreven a discutir las decisiones de Trump, y la venganza encarnizada contra quienes en el pasado se atrevieron a desafiarle.

Ahora que hace unos meses que avanza la máquina autoritaria, hay quien ve en esta dinámica el reflejo del declive de la República de Roma. Francis Ford Coppola, cuando presentó en el festival de Cannes su última película, 'Megalopolis', comparó su país con esa Roma que no quería reyes, sino una república. La historia cuenta que Diocleciano, último emperador con ambiciones de orden, impulsó una respuesta radical al caos: burocracia hipertrofiada, economía dirigida y persecución de disidentes. Su autoritarismo aplastó los restos de la vieja república en un intento desesperado de detener el colapso.

Más tarde, Roma recibió a Juliano el Apóstata, el emperador filósofo que intentó revertir el cristianismo con un retorno forzado al paganismo. Lo que pretendía ser una restauración de valores acabó siendo una maniobra de exclusión, y quizás Musk representaba un revisionismo similar: su red X, que cuando se llamaba Twitter había sido un foro de discusión, se ha convertido en una arena de linchamiento donde la censura no ha desaparecido, sino que ha cambiado de signo.

El paralelismo quizá no sea perfecto: Diocleciano buscaba control absoluto y Juliano, una utopía intelectual. Trump responde a unos instintos más primarios, pero su séquito de magnates tecnoutópicos de Silicon Valley son unos iluminados peligrosos. Roma no cayó de un día para otro. Fue devorada desde dentro por líderes que confundieron su propia gloria con la de la civilización. En los Estados Unidos actuales, los bárbaros no están a sus puertas. Están en el poder.