Excursión turística a Gaza

El 'show' que montaron antes de zarpar los de la flotilla humanitaria a Gaza me recordó mis veranos trabajando en una empresa de cruceros turísticos. Embarcábamos a unas cuantas docenas de turistas hacia una presunta 'Excursión pirata', que en realidad no era más que trajinarlos en barco hasta una recóndita cala donde se hartarían de sangría barata, pero antes de subir a bordo ya estaban todos ansiosos, riendo y celebrando lo que estaba por venir, talmente como nuestros esforzados embajadores humanitarios el domingo pasado. Los momentos previos a pasártelo bien suelen ser los más emocionantes, ahí estaban Greta Nosequé y Ada Colau, recordándome a las turistas que salían desde l’Escala hacia Cala Farriola a cocerse a sangría y arrimarse a algún marinero, con suerte un servidor de ustedes.

No me equivoqué en mi apreciación, la presunta misión humanitaria duró más o menos lo mismo que la 'Excursión pirata' en que los turistas regresaban dando tumbos, no entiendo como jamás perdimos a ninguno por el camino, tal vez lo perdimos y nadie se enteró. Supongo que los de la flotilla humanitaria también llegarían hasta una cala próxima a Barcelona, donde bebieron, cantaron, rieron y, ahítos, regresaron al anochecer. Igual que los turistas de mi juventud, o mejor aún, porque aquellos se pagaban el billete. Ni mis turistas llegaban a isla pirata alguna, ni la flotilla humanitaria llega a Gaza. Ni falta que les hace, lo que cuenta es divertirse e imaginarlo.

Uno los veía en el puerto de Barcelona y ya sabía que tanto marinero de agua dulce no llegaría muy lejos. Dieron la excusa del mal tiempo -no iban a confesar que se trataba de una juerga para despedir el verano-, pero igual podían haber dado la de que en el barco no había cobertura para conectarse a Netflix, que en el menú faltaba comida para celíacos, que las órdenes de a bordo no eran inclusivas -ante un percance, alguien gritó “hombre al agua” sin preguntar antes de qué género se sentía la persona caída-, que con tanta nube no se puede tomar el sol o que de haber sabido que no habría gintónics de marca, a buenas horas me embarco yo. Así que regresaron, no sé si dando tumbos, pero sí con la sensación del deber cumplido, que no era otro que ser fotografiados al partir. Dentro de poco habrá una nueva singladura, si la 'Excursión pirata' la hacíamos dos veces por semana, no van a ser menos los de la 'Excursión a Gaza'. Igual hasta me apunto, ahora que sé de qué va la cosa.