El mar alrededor

Carol Álvarez

Carol Álvarez

Subdirectora de El Periódico

Los efectos de la mili que se extiende por Europa

Si una de las apuestas del Gobierno es convertirnos en una potencia aérea, y para ello Defensa aspira a sumar una cuarentena de aviones nuevos a la flota, alguien tendrá que dirigirlos

La princesa Leonor se incorpora a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), para continuar su formación militar.

La princesa Leonor se incorpora a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), para continuar su formación militar. / EDU BOTELLA

El servicio militar no va a volver a España, aseguró hace cuatro días la ministra de Defensa Margarita Robles en una rueda de prensa donde el tema, la militarización de la sociedad civil, volvía a primera línea de actualidad: Robles atendía a los periodistas tras una reunión con su homólogo alemán, que acaba de anunciar que reimplanta una suerte de servicio militar obligatorio a partir de julio de 2027 en el contexto internacional de rearme por la prolongación del conflicto en Ucrania y los consiguientes movimientos de los ejes geopolíticos. Alemania ha sido el último país en sumarse a este revival de políticas del siglo pasado, muy marcadas por guerras mundiales. Suecia lo hizo en 2017, Lituania en 2015, otros países nórdicos como Finlandia lo mantienen, así como Austria, Dinamarca y Estonia. 

El compromiso de Robles por mantener un ejército profesional se enfrenta a realidades como las que ha hecho aflorar la incorporación esta semana de la princesa Leonor al Ejército del Aire para continuar su formación militar. Solo en este Ejército se calcula que hacen falta más de 1.300 efectivos nuevos para reforzar la plantilla que debe hacer frente a las nuevas necesidades de militarización del país. Si una de las apuestas del Gobierno es convertirnos en una potencia aérea, y para ello Defensa aspira a sumar una cuarentena de aviones nuevos a la flota, alguien tendrá que dirigirlos. 

La inclusión de las mujeres

El debate también se ha abierto a la inclusión de las mujeres en el nuevo modelo defensivo de Europa. Alemania no puede aún incorporarlas, pero el ministro Merz lo considera ya una opción realista siempre y cuando se cambie la Constitución alemana. Tiempo al tiempo. A partir del próximo año, Dinamarca establece 11 meses de servicio militar obligatorio para hombres y mujeres. La medida puede contribuir a feminizar una prestación anclada aún en estereotipos caducos, también servirá de palanca para modernizar el servicio hacia los nuevos retos militares, menos necesitados de fuerza física y más de empatía y conocimientos tecnológicos. 

El debate tiene consecuencias de peso ideológico pero también de otra índole, con una generación de jóvenes apartado de las rutinas de la actividad económica y educativa, de consumo…. en Canarias ya han hecho unos primeros cálculos del efecto que tendrá la nueva mili alemana sobre el mercado turístico de las islas. El alcance real de estas nuevas políticas de militarización de la ciudadanía aún es inimaginable.

TEMAS

