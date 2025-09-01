La pyme que viste a los Bridgerton

Juan Gratacós se lo debe casi todo a sus abuelos, Antonio Gratacós y Josefina Ortiz. Justo después de la Guerra Civil, abrieron una tienda de telas en el paseo de Gracia, en Barcelona. Vendían piezas por metros a las modistas de la burguesía catalana de la época. Sin saberlo estaban poniendo los cimientos de lo que hoy es Gratacós, una pyme dirigida por Juan, nacido en Barcelona en 1967, y por su primo Antonio que se ha convertido en un referente internacional de la confección. Sus prendas visten a personajes del cine y la televisión, como Superman o los Bridgerton. Suya es la capa roja del superhéroe, fabricada en un tejido que también utilizan la reina Letizia y Kate Middleton, como muy bien explica Laura Estirado. Gratacós diseña los tejidos y subcontrata parte del proceso de producción, como el hilado, la tejeduría y la pintura.

El empresario ya ha dado entrada a la cuarta generación de la familia, con la que espera garantizar la continuidad de la compañía. Su hijo Juan trabaja en la fábrica de estampación que Gratacós tiene en Como, en Italia. La tienda original de los fundadores del negocio se cerró en 2014, pero la empresa mantiene un espacio de exposición en el barrio de Gràcia.

Gratacós, con menos de 50 empleados y unas ventas de 17 millones de euros, es un buen ejemplo de pyme española internacionalizada y dinámica. Desde su atalaya en el mapa mundial de la moda, contribuye al crecimiento de la economía española, eleva la reputación empresarial, inspira a las compañías de mayor tamaño y crea orgullo de país.

España debe reconocer el papel crucial de las pymes, que representan más del 99% del tejido empresarial. Merecen una regulación favorable -que reduzca la burocracia que tanto les lastra-, una fiscalidad justa y una financiación adecuada. Reservar un espacio para ellas en la contratación pública y en los grandes órganos de decisión y de diálogo social es pura justicia, como también lo es huir de todo experimento con gaseosa que las desestabilice. Léase la aplicación lineal de la reducción de la jornada laboral.