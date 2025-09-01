Illa y Puigdemont

Ni los graves incendios de agosto en España ni la triste cumbre Trump-Putin en Alaska incitan al mínimo optimismo. Pero hay una noticia estimulante: el encuentro este martes en Bruselas entre Salvador Illa y Carles Puigdemont.

Desde la elección en 2021 de Pere Aragonès, Catalunya empezó a recobrar cierta normalidad. Pero el indulto y luego la investidura de Salvador Illa en 2024, con los votos de ERC y los Comuns (Catalunya es transversal), propició un cambio más sustancial. Desde el primer día el gran objetivo de Illa fue la normalización y por eso se reunió -empezando con Jordi Pujol- con todos sus antecesores. Con todos menos con uno, Puigdemont. Y no hay normalización que valga si el president y el líder del primer partido de la oposición no se pueden encontrar. No era fácil. Puigdemont está en Bélgica como consecuencia del 'procés' y el Supremo español ha instado a su detención. Ahora la admisión de la amnistía por el Constitucional, aunque el Supremo con subterfugios se la niegue (los juristas son muy suyos) lo cambia todo. E Illa, que ha exigido al Supremo que aplique a Puigdemont (y al inhabilitado Junqueras) la amnistía votada por las Cortes, tiene el camino libre. Aunque no exento de críticas.

Pero el cisma del 'procés' no ha desaparecido. Puigdemont se considera aún el presidente legítimo, pues fue destituido por un mecanismo que considera ilegal. E Illa es el presidente electo y legítimo. No será un encuentro fácil y están por ver las consecuencias. Pero que el president y el líder del primer partido de la oposición conversen es clave. Y puede ser muy útil. El pacto para la nueva financiación de Catalunya entre el PSC y ERC perdería mucha autoridad moral si no fuera avalado por Junts. Y, además, no podría ser aprobado por las Cortes españolas, cosa que tampoco será fácil.

Quizás ayude también a que Junts apruebe los presupuestos de Sánchez. Lo haga o no, el encuentro Illa-Puigdemont es otro paso adelante. Catalunya va recuperando la normalidad. La última prueba es que tras nada menos que trece años sin poder endeudarse en los mercados por falta de confianza, la Generalitat obtuvo la semana pasada un crédito de seis bancos de 3.500 millones con el que reducirá los costes del crédito del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) de 2023.

Y la asunción por el Estado de un 20% de la deuda de la Generalitat con el FLA, que asciende a 89.700 millones, dará mucha más capacidad financiera a Catalunya. Y este paso -fruto del pacto del PSOE con ERC- beneficiará a todas las autonomías, empezando por Andalucía y Valencia. Como siempre ha pasado, lo que arranca Catalunya -acusada de insolidaria- beneficia al resto de autonomías.

Y que el Estado asuma una parte relevante de la deuda autonómica de 338.000 millones es 'tragar' que las autonomías -que asumen buena parte del gasto social- están mal financiadas. Es iniciar la compleja reforma de la financiación autonómica. Claro, si lo valida el parlamento, donde el PP y Vox parece que se opondrán.