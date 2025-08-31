La idea de Israel

El conflicto entre Israel y Palestina no tiene solución mientras el escenario esté ocupado únicamente por fuerzas terroristas. Lo son las brigadas de Hamas tanto como el gobierno de Netanyahu. El actual Estado de Israel, con el gobierno más radical de toda su historia, es terrorista, aunque saben que las acusaciones de crímenes de guerra no les van a sentar en ningún tribunal. La nueva ocupación solo responde a la misma dinámica nacional populista que se niega a acabar la guerra, porque es lo único que les queda a los actuales gobernantes para seguir aferrados al poder, pero es un error pensar que esta locura vaya a aportar soluciones.

No tiene sentido pensar que los israelís o los palestinos vayan a desaparecer ni renunciar a su tierra en un futuro inmediato. En el lado palestino, aunque los halcones de Hamas dirijan las estrategias de guerra, incluyendo la suerte de los rehenes que todavía quedan con vida, no retienen el poder sobre una población exhausta. Y no, no todos los palestinos son antisemitas, en el sentido de que apoyen la destrucción del actual estado de Israel. Lo serían si se entiende por antisemitismo la defensa legitima de su casa, de su soberanía o de la vida de sus hijos.

De la misma manera no todos los judíos quieren la destrucción de Palestina, ni la muerte de todos sus habitantes, ni siquiera todos apoyan la deriva imperialista que ha desatado el gobierno de Netanyahu. A pesar de que van a prisión, ya hay reservistas que se niegan a ingresar en el ejército y avanzar en el abismo. Otros denuncian las masacres a las que les obligan en el terren. Y a pesar del control de la narrativa, medios como el diario Haaretz van desenmascarando la realidad de una locura que puede acabar dejando sin sentido lo que significó la creación de Israel.

Porque, si la voluntad es extender sus fronteras acabando con Palestina y su población, Israel habrá terminado como tierra de protección y acabará siendo un estado paria. Será más grande, pero no será más seguro, ni más libre, y se llevará por delante la idea que lo vio nacer.