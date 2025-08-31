¿De qué hablaremos en septiembre?

Retomar el tema donde lo dejamos

La citación de Begoña Gómez como investigada por malversación de fondos públicos ha sido el único hecho judicial relevante del mes de agosto. Como explicó Ernesto Ekaizer, da la impresión de que el juez Peinado ha abandonado la presa del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y se concentra en construir un caso contra la esposa del presidente del Gobierno y su asistenta en la Moncloa. Sigue, pues, el intento de caza al hombre de Pedro Sánchez, que nunca ha querido dar explicaciones de este tema. Sea porque piensa que no hay tema y es una pura conspiración, sea porque se lo han recomendado sus abogados. Esa mecha seguirá quemando y amenazando al presidente, pero pocos consideran que encuentre dinamita al final del recorrido salvo en el asunto de Air Europa, que es harina de otro costal. La munición a los acosadores de Sánchez les puede llegar por la vía de los informes policiales sobre las cuentas del caso Cerdán-Ábalos, sobre los expedientes de adjudicación de las obras en disputa y sobre las cuentas del PSOE. Esto es lo sabemos que el juez ha encargado, pero en el potaje madrileño se da por seguro que este otoño aparecerá un detallado informe policial sobre las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero, al que se considera hoy el principal activo político que le queda a Sánchez para las tareas que antaño hicieron Ábalos, Cerdán y compañía respecto al mundo empresarial, a los socios de investidura y al control del PSOE. Así que el potaje está confiado en retomar las cosas donde las dejó a finales de julio a pesar de que el ‘caso Montoro’, el silencio estival del Gobierno y del PSOE y los incendios hayan dejado el asunto en un segundo plano en agosto.

Pirómanos contra negacionistas

La obsesión de los equipos de Moncloa y de Génova por convertirlo todo en una lucha bipolar adquiere en algunos momentos tintes tragicómicos. Mientras el noroeste español aún humea, el episodio se ha cerrado políticamente con una pugna entre los que consideran que todo ha sido culpa de una pandilla de pirómanos a los que hay que poner una pulsera o los que aseguran que la responsabilidad es de los que ponen al frente de la política forestal y de emergencias a negacionistas del cambio climático que hay que desactivar con un pacto de Estado. Dos argumentos presuntamente irreconciliables que el sentido común considera perfectamente encajables: los daños de las tropelías de los pirómanos se multiplican como consecuencia del cambio climático que desbordan los medios destinados hasta ahora a las emergencias. Mientras en Madrid siguen enfrascados en ese falso dilema, las soluciones sensatas surgen, como casi siempre en España, desde lo que en la M-30 llaman despectivamente "la periferia". El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha propuesto un pacto entre las comunidades del noroeste para perseguir pirómanos y combatir el incremento exponencial de los riesgos derivados del cambio climático. Galicia y Castilla y León han apoyado la iniciativa. En paralelo, la Generalitat que preside Salvador Illa va a tener un papel activo en las propuestas del pacto de Estado en la línea de cambiar radicalmente la política forestal y promover e incentivar la reducción y ordenación de las masas boscosas. Una pena que estas voces queden ahogadas por el duelo entre Sánchez y Feijóo que se acaba librando en la cara de sus presidentes autonómicos.

Igual hay que acabar hablando de economía

Despejada la incógnita de los aranceles de Trump a la UE -que ha devuelto la confianza a los empresarios alemanes a pesar de la miopía mediática al respecto-, vamos a ver cómo se comporta la economía en el último trimestre. La posibilidad de que la Reserva Federal baje los tipos de interés, la moción de confianza en Francia y la prolongación de la guerra en Ucrania son elementos que ha aportado agosto al análisis. Con todo, para España -como explicó el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, en el Foro del Mediterráneo de Prensa Ibérica- el dato fundamental es el resultado de la temporada turística que ha dado síntomas contradictorios en cuanto a la ecuación entre gasto y ocupación. Un pequeño enfriamiento comprometería las buenas cifras del crecimiento y del empleo. Esto sería especialmente grave si la operación de acoso a Sánchez fuerza un adelanto electoral que impida la ejecución de los fondos europeos en el ejercicio 2026, puesto que estos son los auténticos presupuestos en ausencia de los que se deberían aprobar. Igual algunos, con esa perspectiva, dejan de jalear el acoso.