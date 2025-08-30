Cuando la vida molesta en la ronda de Sant Antoni

La Ronda de Sant Antoni, una tarde de agosto. / MANU MITRU

Desde que el gobierno de Jaume Collboni ha ejecutado la tímida pacificación de la ronda de Sant Antoni, el espacio público se ha llenado de vida. Los niños de los barrios del Raval y de Sant Antoni juegan a los juegos de la plaza del Peso de la Palla, la gente mayor pasea y descansa, y muchos vecinos y vecinas disfrutan.

También es cierto que se desarrollan usos que pueden resultar incómodos o inadecuados, pero esto forma parte de la complejidad del espacio público, que nunca es inmaculado y aséptico.

Desde entonces, se ha iniciado una campaña de desprestigio de la nueva ronda, arraigada en la disputa sobre la concepción y los usos de la calle. Los argumentos son los mismos que se usan para vilipendiar las 'superilles', las pacificaciones en general, y se sostienen en la supuesta degradación del espacio.

Es una idea que, partiendo de las quejas reales de algunos vecinos, ha sido amplificada por medios de comunicación, más interesados al alimentar la polémica que a analizarla con rigor.

Cuando se habla de la supuesta degradación de la ronda de Sant Antoni, a menudo se hace referencia a la presencia de personas sin hogar, a la suciedad o a la utilización de la calle como punto de encuentro masivo. Aun así, muchos artículos ilustraban estos relatos con fotografías de niños y jóvenes jugando a pelota. Es evidente que una pandilla de chicos y chicas ocupando la calle puede ser molesto, y que la suciedad es desagradable y problemática, pero la presencia de personas sin hogar no es un deterioro: es el reflejo de la ciudad donde vivimos y de la carencia de respuestas a la cruel crisis habitacional global. El problema no es la vida en la calle, sino la carencia de recursos y oportunidades.

En cualquier caso, los hechos que he citado no pueden ser calificados como degradación.

Al contrario: a pesar de la precaria pacificación de la ronda, hoy hay menos suciedad y polución, menos aceite y gasolina, y más vecinos y vecinas que se reconocen y viven la ciudad. En definitiva, hay más vida.

Para algunas personas, esta vida es incómoda. Hay quien querría que las personas sin hogar se refugiaran discretamente en bibliotecas de día, que la juventud del Raval no saliera de las calles de su barrio, o que las familias que viven en pisos pequeños y precarios no ocuparan el espacio común.

Si la nueva ronda está sucia, hay que limpiarla con escobas, estropajos y la maquinaria de las brigadas municipales, pero no desplazando a los niños de la pelota. Si hay personas sin hogar, hay que atenderlas según sus necesidades y no en función del malestar de los otros. Y si hay un sobreempleo infantil y juvenil del espacio público, la respuesta no tiene que ser desalojarlos, sino que tiene que ser continuar reduciendo lugar a los vehículos privados, porque el sobreempleo solo evidencia que los jóvenes necesitan más espacio para crecer y desarrollarse con dignidad.

La polémica sobre la ronda Sant Antoni se alimenta y alimenta el estigma que recae sobre el Raval.

Hay que frenar la espiral reaccionaria que asocia pobreza con suciedad e incivismo y que, de manera implícita o no, lo vincula con colectivos de origen diverso. La espiral reaccionaria desatada en la ronda de Sant Antoni es racista.

Cuando una calle se pacifica y tiene éxito, su uso refleja la ciudad.

Hay que gestionarlo para que nadie se sienta excluido, pero nunca amputar la vida que ha florecido.

Enviar a la policía a desalojar a jóvenes que juegan a fútbol es propio de una ciudad insensible e inhumana, que vulnera el derecho al juego de los niños y que no protege la diversidad, haciendo el juego a la derecha y la extrema derecha.

Necesitamos un gobierno que ponga la vida y la infancia en el centro, y que no las quiera relegar allí donde no molesten. Querer al Raval quiere decir potenciar la vida comunitaria y diversa en la ronda de Sant Antoni, y no desincentivarla.