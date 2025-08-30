¡Es la productividad!

Barcelona 12/08/2025 Barcelona. Terrazas semi vacías en la zona turística de barcelona por ola de calor y dinero. Ola de calor, turismo, centro de Barcelona. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

La productividad de un sector o de un territorio se refiere a su capacidad para generar bienes y servicios de manera eficiente, utilizando los recursos disponibles. Es una medida que relaciona la producción total con los recursos empleados para generarla, como el trabajo, el capital o la tecnología.

Si un sector produce más bienes o servicios con la misma cantidad de trabajadores o de maquinaria, su productividad aumenta. Lo mismo ocurre con la productividad de un territorio. Un país con alta productividad, puede producir más bienes y servicios por hora trabajada y, como consecuencia, puede tener niveles salariales mas elevados, que otro país con una productividad inferior.

El bienestar de la población, ¿dependerá, por tanto, del total de bienes y servicios que produce (el PIB) o de la eficiencia en producirlos? Si aumenta la población ocupada, como ha ocurrido en España y en Catalunya, lógicamente aumentará el PIB pero no necesariamente la productividad y el PIB per cápita.

Veamos algunas cifras. Según distintas fuentes, desde 1993, el salario medio real en España apenas ha crecido un 3,6%. En tres décadas hemos pasado de 29.588 a 30.654 euros. Según un reciente estudio de la OCDE ('Average Annual Wages 1994-2024') España seria uno de los pocos países de la OCDE que prácticamente no ha aumentado el nivel salarial real durante los últimos 30 años. Mientras, los precios habrían aumentado más del 50% en el periodo 2000-2024.

En resumen: desde 2000 hasta 2024, el IPC español ha crecido más de un 50%, lo que refleja el encarecimiento generalizado de los bienes y servicios a lo largo de este periodo. Mientras los salarios reales están estancados, debido a que no ha aumentado la productividad.

Como resultado observamos, entre otros muchos ejemplos, las dificultades para poder ejercer el derecho a una vivienda y a un salario digno y los problemas crecientes para poder financiar un cierto nivel del Estado del bienestar.

A escala global, si comparamos los tres grandes bloques: UE, EEUU y China podemos observar la evolución de la productividad durante los últimos 20 años:

En la UE ha subido entre un 20% y 26% (1-1,2% anual), con una notable desaceleración tras la crisis de 2008. En EEUU ha crecido en torno a un 45-50%, con un ritmo medio anual entre 1,8% y 2,1%. En China la productividad se estima que ha crecido en torno a un 3–4% anual, resultando en un crecimiento acumulado muy superior al de la UE o los EE.UU.

Por su parte, España ha tenido un rendimiento claramente por debajo de la media europea y muy inferior al de EEUU o China.

Esta situación viene de lejos. Ya el 23 de noviembre de 2000, 'La Vanguardia' publicaba el articulo póstumo de Ernest Lluch, de titulo: 'La productividad, demonios!!', en el que se preguntaba: ¿por qué este fracaso de la productividad? y ¿cuáles son sus causas? Desgraciadamente, no pudo contestar a estas preguntas que seguimos haciéndonos, porque seguimos fracasando en este tema fundamental.

O somos capaces de aumentar sustancialmente la productividad de la economía, o seguiremos con un deterioro de las condiciones de vida de la población y con graves dificultades para mantener el nivel de calidad del estado del bienestar, que con tanto esfuerzo hemos conseguido.

Tenemos actualmente un sistema productivo con un peso excesivo de sectores de bajo valor añadido, como el turismo y otros servicios. A su vez, como refleja un reciente estudio de IVIE, una parte de la economía no progresa adecuadamente mientras otra sí lo hace, apuntando a la existencia de una doble velocidad entre sectores y dentro de cada uno de ellos.

Si el problema es la baja productividad, ¿por qué nuestros gobiernos y los medios de comunicación van centrándose en los aumentos del PIB?, cuando ello no va acompañado de incrementos del PIB per cápita y cuando los salarios reales no aumentan.

En un reciente artículo, Esteve Almirall situaba el problema de la productividad como nuestro problema número ino, puesto que los bajos salarios, los problemas de la vivienda, el bajo nivel del sistema educativo o la saturación de los servicios sanitarios, entre otros, son en buena parte resultado de nuestro principal problema: la falta de productividad de la economía española.