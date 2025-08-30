No es el fútbol, es la camiseta

Convencida de que “si te copian es porque lo estás haciendo bien”, aseguran numerosos biógrafos de Coco Chanel que la diseñadora acabó mostrando sus diseños antes a los falsificadores que a la prensa. Así que cuando mi entorno empezó a deleitarse con las excelentes y minuciosas réplicas a 20 € que estaban consiguiendo de camisetas de fútbol de cualquier equipo, decidí prestar atención al asunto, pese a mi profunda animadversión al deporte rey (¡y a las copias!)…

Las camisetas de los futbolistas ya no son exclusivas de seguidores y aficionados de un equipo como antaño. Igual que vestir una camiseta de un grupo de música no te convierte en un fan de la banda (más de uno no sabría nombrar ni una sola canción del conjunto que lleva tatuado en el pecho); muchas de las personas que se atavían ahora con camisetas de un equipo futbolístico es probable que no hayan pisado en su vida un estadio. Del mismo modo, muchos madridistas andan enfundados en Y-3, pero desconocen quién es el genio japonés Yohi Yamamoto.

Así como nos desangran los oídos (y áreas específicas del cerebro) con la matraca del reguetón; la dictadura de la moda urbana y deportiva nos presenta como apetecible combinar una camiseta de fútbol con una falda de encaje o llevarla a modo de vestido con unas bailarinas o tacón. Igual que un día nos convencieron de que los crocs eran cómodos y estéticos, la tendencia del 'blokecore' —sacar la equipación futbolística del terreno de juego y mezclarla con ropa cotidiana— revive cada cierto tiempo. Y los clubs de fútbol han apreciado la rentabilidad económica que trae alargar y expandir precisamente este tipo de moda.

Las segundas y terceras equipaciones no buscan ya diferenciarse de los colores de sus rivales; solo pretenden alcanzar a un mayor público de compradores. Por eso, en sus campañas de presentación y publicidad, vemos cómo las camisetas se entremezclan con prendas de vestir cotidianas (unos 'jeans', unos chinos, un traje o una falda), localizaciones 'random' (desde una cocina a una oficina o una discoteca), personas de distinto género y edad e incluso se incluyen referencias al arte. No sólo con la equipación oficial, las ediciones limitadas o las camisetas prepartido; la tendencia es duradera gracias a su influencia cultural, versatilidad y oportunidades de colaboración con la reputación de firmas de lujo (Dior, Armani, Stella McCartney, Balenciaga…).

'Influencers' y 'celebrities' como Dua Lipa o Sabrina Carpenter (quien lució un vestido de fiesta de Versace con la 't-shirt' de Inglaterra) han contribuido también a que las camisetas de fútbol, sobre todo las 'vintage' y 'retro' que proyectan mayor exclusividad, sean hoy una pieza imprescindible en el armario de cualquier 'fashionista'. Y al convertirse en un artículo de culto aspiracional más allá del terreno de juego, hasta las marcas 'low cost' cuelgan en sus tiendas versiones de estas camisetas. Y de nuevo, como defendería Chanel, “la copia es el mayor halago” y una prueba irrefutable de que es una moda (negocio) en alza. Te guste o no el fútbol.