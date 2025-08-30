Eólica en la España vaciada: una ventana de futuro

EA pesar de las numerosas controversias que despierta su llegada, el despliegue de la energía eólica en las zonas rurales de la España vaciada es, sobre todo, una oportunidad histórica. Tras décadas de despoblación, de pérdida de servicios y de oportunidades laborales, estas comarcas pueden encontrar en el viento un nuevo motor económico y social.

Los parques eólicos no solo generan electricidad limpia y barata: aportan ingresos por el alquiler de los terrenos a los propietarios y también a la comunidad a través de impuestos municipales: hasta 140.000€ por cada aerogenerador el primer año y 10.000€ adicionales los siguientes. También crean empleos directos e indirectos y pueden atraer empresas que necesitan energía renovable para mantenerse competitivas. Esto significa actividad económica, estabilidad de empleo y nuevos proyectos que pueden ayudar a retener el talento joven en el territorio.

Hay que destacar que muchos de estos pueblos dependen todavía de la agricultura y la ganadería, sectores cada vez más vulnerables a la sequía y a la aridez del suelo provocadas por el cambio climático. Diversificar la economía con renovables significa ganar resiliencia y asegurar una base más sólida para afrontar un futuro incierto.

Pero quizá lo más importante es que la eólica puede convertirse en una herramienta de reempoderamiento local. Si se despliega con fórmulas de participación ciudadana ya previstas en la legislación, pero poco conocidas aún, como reservar un porcentaje del capital social de los proyectos para la participación de empresas y ciudadanos particulares, organizados como las comunidades energéticas, o bien utilizar los contratos de compra de energía a precio fijo PPA ('Power Purchase Agreement') para los consumos municipales o de las cooperativas agrícolas, la energía eólica puede llegar a ser sinónimo de orgullo colectivo y de arraigo en el territorio. Cuando los ciudadanos perciben los beneficios locales, la transición energética deja de ser una imposición para convertirse en una oportunidad compartida. El viento que sopla sobre la España vaciada puede traer mucho más que electricidad: puede traer vida, futuro y esperanza.