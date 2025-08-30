Desinflando el FLA

Hay noticias de las que no sabes si alegrarte o si asustarte. Por ejemplo, la de que la Generalitat va a refinanciar con seis entidades bancarias 3.500 millones de los más de 17.000 millones que adeuda al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La parte buena de la noticia es evidente: la deuda catalana deja de ser basura, la Generalitat puede volver a ir con la cara bien alta a pedir dinero a los mercados. Ahorrándose de paso más de 127 millones anuales en intereses. Bien por Salvador Illa y por su consellera de Economia, Alícia Romero.

La parte no tan buena, o que no se entiende tanto, es cómo eso sucede justo cuando se acaba de anunciar un acuerdo para condonar la deuda de Catalunya con el FLA (casi una quinta parte de toda la deuda acumulada por este organismo estatal). ¿Entiendo, entonces, que esos 3.500 millones ya no nos los condonan? ¿O que sí, pero va para largo?

Ciertamente, todos estos años quedaba raro oír hablar simultáneamente de “déficit fiscal” y de que “España nos roba”, cuando Catalunya es la que más dinero toma de esa caja de resistencia autonómica. Como catalana usuaria de servicios, me alegro de que los ahogos financieros de la Generalitat amengüen. Como catalana que paga impuestos, no sé si alegrarme tanto de que el despilfarro de según qué gobiernos se barra bajo la alfombra. Mi balance particular será más o menos satisfactorio si al final noto que pago menos o que recibo más. De ocurrir lo contrario, tendré que sacar ¿conclusiones?

Luego está el tema de si es mejor deber dinero al Estado o al sistema financiero. Todo tiene ventajas y desventajas. Está el tema transparencia. Y está el tema de la dependencia de la administración del ya citado sistema financiero. Ese que a veces se hace el ofendidito si queremos opinar sobre si la OPA del BBVA al Sabadell nos gusta o no nos gusta, pero que cuando una entidad bancaria deviene 'too big to fail', y aun así se estampa, hay que correr a rescatarla…sin pedir nada a cambio. Buena 'rentrée'.