¡Solidaridad con Toni Albà!

Alegrarse públicamente de la muerte de alguien, de quien sea, es de persona miserable, asquerosa, rastrera y ruin, pero no debería ser delito. El presunto comediante Toni Albà ha sido denunciado por mostrar en las redes su alegría por la muerte de Javier Lambán, lo cual define mucho más al vivo que al muerto. De los dos, cualquier persona con un mínimo de vergüenza y de decoro preferiría ser el muerto, uno no puede imaginar peor castigo que andar por la vida siendo Toni Albà. Es más digno ser un cadáver, y eso a pesar de que, como diría Woody Allen, no sepamos si en el más allá es posible comerse un buen filete, y que los dioses me perdonen por escribir en el mismo párrafo Allen y Albà, la luz y las tinieblas del humor y la inteligencia.

Lo malo no es alegrarse de una muerte, lo malo es hacerlo público. Alegrarse privadamente de la muerte de alguien no solo es lícito, sino que es inevitable, en el sentido de que nadie es dueño de sus sentimientos. ¿Te alegras de que haya muerto alguien? Pues qué le vas a hacer, será que no le apreciabas mucho. Y te callas, claro. Hacerlo público es otra cosa, ahí es donde alguien demuestra ser un excremento. Como dice el personaje de Luis Tosar en 'Intemperie', mientras está dando digna sepultura al bandido que un momento antes ha querido matarlo a palos, «hay vivos que no merecen respeto; los muertos, todos». Entre los primeros se encuentra Toni Albà, y entre los segundos va a encontrarse un día.

Exteriorizar alegría por la muerte de un hombre puede hacerlo solo una piltrafa humana, otra cosa es que eso sea delictivo. Toni Albà está en pleno derecho de hacer público su regocijo cuando muere alguien que no comparte sus ideas, ya que es sabido que las únicas ideas válidas son las de Toni Albà y los suyos, y quien tiene otras, merece la muerte. Ha de tener ese derecho no solo porque la libertad de expresión debería ser sagrada, sino porque es bueno que todos, hasta Toni Albà, hagan públicas sus opiniones más obscenas y repugnantes, si la ley les obligara a callar no sabríamos de qué calaña son, eso sí que sería un problema. Hasta ahora, de Toni Albà sabíamos solamente que era un pobre actor sin talento, un humorista sin gracia y alguien que no pasa hambre porque hay quien le contrata por misericordia o por política, si es que no son lo mismo. Gracias a la libertad de expresión, ahora sabemos que como persona tiene todavía menos valor. Para que después alguien diga que la libertad de expresión no es útil.

Defiendo desde aquí que Toni Albà pueda expresar con libertad sus opiniones más sucias e inmundas, qué digo, sobre todo sus opiniones más sucias y vergonzantes, que son las que mejor lo describen. El gran error fue inventarnos lo que se dio en llamar “delito de odio”, que convirtió en delito un sentimiento. Los sentimientos no deben juzgarse, si le pueden castigar a uno por odiar a alguien, podrán castigarle también por despreciar, por ignorar, por aborrecer, por desairar, por menospreciar y por detestar. Incluso por amar, ¿o no existe el delito de amor? Más aún: si le pueden castigar a uno por albergar un mal sentimiento, deberían premiarle cuando adora a alguien, lo venera o lo idolatra, cosa que de momento sucede solo cuando el objeto de adoración es un político con poder, eso siempre tiene premio.

Llamar a Toni Albà comediante mediocre sería un elogio, he visto fiestas de fin de curso con más gracia. De fin de curso de primaria, digo. Su humor de 'tieta' ya quedó anticuado hasta para los estándares de TV3, que ya es decir, de manera que para no terminar comiendo gracias a los servicios sociales debe confiar en que alguien lo contrate, no por una calidad de la que el pobrecito siempre ha carecido, sino por las burradas que suelta en las redes sociales. A ello se aplica, ya que más triste es de pedir, y todavía hay quien pica, la última ha sido Sílvia Orriols, que lo ha contratado para que protagonice en Ripoll los actos de la Diada. Orriols sabe que contratar con dinero público le sale gratis, y Albà sabe que no tiene más que disfrazarse de rey e insultar a Lambán para cobrar, lo que se llama un 'win-win'. Hasta los comediantes que no llegan a mediocres han de poder opinar libremente, con mayor motivo si sus opiniones los definen. Vaya desde aquí mi solidaridad con Toni Albà.