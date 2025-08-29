Los miembros fantasma

La escritora Leslie Jamison, autora de 'Astillas'. / EP

Hace un año, justo estos días, por estas fechas, estaba inmersa en la escritura de una novela cuya protagonista intenta desentrañar la identidad de su madre, fallecida casi tres décadas atrás a consecuencia de un cáncer. Era el primer libro que afrontaba tras la muerte de mi padre, de la que esta semana se han cumplido dos años. Mientras trabajaba en él, no fui consciente, ahora me doy cuenta, de la presencia de su ausencia en ese proyecto literario, arriesgado y ambicioso, su influencia en él, hasta determinarlo.

Es probable, y no posible, pues es más adecuado, para describir lo que siento, emplear un adjetivo rayano con la verosimilitud, fundado en la razón, que durante el tiempo que me entregué a la concepción de esas páginas yo cambiara. Como autora, sin duda. Pero también como persona; como hija, como hermana, como pareja, como amiga, como lectora, incluso. Y, conmigo, se transformaron también ellos, mis padres, no sólo su recuerdo, el que conservo en mi memoria, sino su esencia, quiénes fueron realmente.

Escribiendo ‘Otra versión de ti’, me puse por primera vez en su lugar (los escritores presumimos de empatía, en ella fundamentamos nuestras obras, pero pocas veces la ponemos en práctica en lo cotidiano, tan difícil es), dejé de verlos como mis padres y me acerqué, comprendiéndolas, a las vidas de la mujer que falleció a los 41 años y del hombre que perdió a su esposa demasiado joven y tuvo que ejercer la paternidad de dos niñas, preadolescentes, en realidad, de las que únicamente sabía que eran sus hijas.

En algún párrafo de ‘Astillas’, uno de los libros que he leído durante mis vacaciones, ese ‘ferragosto’ al que este año me he entregado sin exigencia alguna ni culpa, Leslie Jamison escribe que “todos somos algo más que nuestros mejores o peores momentos”. Es un texto de no ficción, un ensayo en el que narra su divorcio del padre de su hija cuando ésta tenía apenas un año, la recogida de los pedazos a los que quedó reducida la vida que creía quería y la reconstrucción de una identidad que no deja de modularse.

La posibilidad de una vida

En otro momento del libro, mientras cuenta la relación que, en los meses posteriores, mantiene con un músico "trotamundos" tan atractivo y misterioso como inmaduro, aparece la palabra galesa ‘hiraeth’, sin equivalente en inglés y cuyo significado es anhelar un hogar que ya no existe o que quizás nunca haya existido. Jamison reinterpreta el término para describir lo que más le dolía de su matrimonio: echar de menos lo que habría podido llegar a ser, lo que esperaba que fuera. La posibilidad de una vida, truncada por una separación, una ruptura, o por la enfermedad, la muerte.

Quiénes somos cuando dejamos de ser. Llevo años, desde que comencé a escribir, tratando de contestar a una pregunta que, por fin lo comprendo, no tiene respuesta. Entre el 80 y el 100% de quienes sufren una amputación padecen el ‘síndrome del miembro fantasma’, una condición neurológica, en ocasiones muy dolorosa, que los lleva a sentir que la extremidad mutilada aún está físicamente conectada al cuerpo.

Nuestros muertos también son, a veces, miembros fantasma. Los míos lo fueron. En adelante, seguirán sentándose junto a mí, en la mesa, como ‘El comensal’ de la novela de Gabriela Ybarra, pero ya no condicionarán mi escritura. Estarán presentes en ella, igual que en mi vida, sin supeditarla. Porque todo es posible, incluso seguir siendo cuando se deja de ser.