Menos FLA, más autonomía

El president Salvador Illa, hablando en el Parlament con los consellers Núria Parlon, Alícia Romero y Albert Dalmau / FERRAN NADEU

La Generalitat de Catalunya está dando un paso tras otro para dejar atrás más de una década de dependencia del Fondo de Liquidez Autonómico. Desde su creación en 2012, este mecanismo financiero creado por el Gobierno de España, concebido para aportar liquidez con la garantía del Estado a las Comunidades Autónomas con dificultades para financiarse en los mercados durante la crisis de la deuda, se ha convertido en un salvavidas para muchas de ellas, siendo Catalunya una de las principales receptoras. Desde entonces se calcula que Catalunya ha obtenido más de 145.000 millones a través del FLA y de otros instrumentos extraordinarios de liquidez –este año incluso ha solicitado 8.500 millones–. Gracias a este recurso extraordinario, durante todos estos años la Generalitat ha podido evitar en diversas ocasiones la quiebra técnica, ha podido mantener servicios esenciales y ha financiado sus pagos. La contrapartida, sin embargo, ha sido el incremento de la dependencia financiera de Catalunya respecto a la Administración central, que para acceder a esa financiación ha impuesto condiciones y controles estrictos sobre el uso del dinero, dando lugar a una disminución de la autonomía fiscal.

Ahora, sin embargo, por primera vez en 13 años, la Generalitat ha logrado refinanciar un total de 3.500 millones que antes debía al FLA y que ahora deberá a siete entidades privadas, entre ellas CaixaBank, Banc Sabadell y el BBVA. Con ellas ha suscrito un total de siete préstamos a un tipo de interés medio del 2,951%, 54,6 puntos básicos por debajo del tipo de interés del FLA, que se sitúa en el 3,497%. Según el Gobierno de Salvador Illa, eso va a permitir ahorrar cerca de 127 millones de euros a las arcas catalanas hasta el año 2035; este año ya va a suponer un ahorro de 19 millones de euros.

Es un movimiento que marca un punto de inflexión, ya que no solo se trata del alivio económico que supone para la hacienda pública catalana sino también de un gesto de una gran significación política. Volver a financiarse a través de los mercados implica haber recobrado la confianza de estos y, a consecuencia de ello, recuperar también parte de la autonomía financiera, aunque también suponga una mayor exposición al riesgo. A ello se suma además la condonación parcial de la deuda de algo más de 85.000 millones para las comunidades autónomas que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, que forma parte del paquete de condonación de la deuda autonómica pactada entre el Gobierno y ERC y que beneficiará a Catalunya con una reducción de la deuda del FLA de 17.104 millones de euros. El resultado es que Catalunya empieza a transitar de una financiación estatal dependiente hacia una gestión mixta con apoyo bancario.

En suma, la combinación del retorno a la financiación bancaria y el ahorro en el pago de intereses, combinado con la condonación parcial de la deuda, permiten a la Generalitat iniciar una nueva etapa con algo más de autonomía y con algo menos de asfixia financiera. Pero no se resuelve el problema de fondo: sin una reforma integral y consensuada del modelo de financiación autonómica, que garantice suficiencia financiera, equidad territorial y mayor autonomía fiscal, estas medidas, aunque positivas, solo servirán como parches.