Director de Información Económica de Prensa Ibérica.
Martí Saballs PonsMartí Saballs Pons
Director de Información Económica de Prensa Ibérica.
Dirige la información económica de Prensa Ibérica desde mayo de 2022. Previamente, ha sido director adjunto de 'El Mundo' y de 'Expansión'. Fue corresponsal de este diario en Estados Unidos de mayo de 1992 a mayo de 1997. También fue redactor jefe de 'Actualidad Económica', gerente de contenidos del diario 'El Cronista' y la revista 'Apertura' en Buenos Aires de 2001 a finales de 2004. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y EMBA por IESE. Ha escrito los libros Historias de un corresponsal económico, ¿Qué hago con mi dinero? e Inteligencia Empresarial, conjuntamente con Salvador Alemany.
Estrategias y poderes
El mundo sigue siendo un gran 'monopoly', en el cual los líderes actuales quieren mantener o conquistar política y económicamente los territorios que consideran parte de su esfera de influencia
Putin y Trump aseguran haber hecho "progresos" para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
Casi nada, por no decir nada, ha cambiado en las estrategias políticas de los líderes políticos de cada época. Los estilos de los dueños del barrio con afán imperialista, de control y sometimiento, militar o económico, a los rivales y competidores, son iguales hoy que hace 2.380 años. Alrededor de estos desafíos: teorías de la conspiración, amistades peligrosas y aliados por interés. En medio del monumental juego de tronos que ha marcado la historia de la humanidad, siempre acaban perdiendo los mismos. «Antes de echar mano de la guerra, Filipo prefería recurrir a la diplomacia y a su más evidente derivado, la corrupción a gran escala, aunque en caso necesario también tomaba con entusiasmo las armas". Por contra, su hijo Alejandro era un poco más bruto. En vez de comprar a los rivales, «optaría por anteponer la guerra a la diplomacia, y no lo contrario. Una vez que el rival se avenía a agachar la cabeza, Alejandro tendía a mostrar clemencia".
En la biografía 'Alejandro Magno' (Edhasa 2019), Anthony Everitt desentraña los aprendizajes, habilidades y puesta en escena de uno de los guerreros y conquistadores más estudiados de la antigüedad, rey de Macedonia que se llegó a proclamar rey de Asia tras derrotar al imperio persa y faraón de Egipto, tras doblegar ese país. Sus diferencias con su padre, el rey Filipo II, han generado todo tipo de teorías. Este murió asesinado el día en que casaba a su hija (año 336 a.C) y las teorías de la conspiración surgidas sobre la posibilidad de que su hijo Alejandro (juntamente con su madre, Olimpia) participaran en el complot siguen vigentes, aunque difícil que se confirmen. La propia muerte de Alejandro, a los 32 años, también son un misterio: o lo fue por fiebres o envenenamiento.
Cuando el romano Julio César, unos cuantos años más tarde, vio la estatua de Alejandro Magno en el templo de Hércules Gaditano (supuestamente, en la isla de Sancti Petri), se autoexigió emularlo. En parte, lo logró. Nombrado dictador vitalicio, tras conquistar desde Britania a Egipto, acabó siendo asesinado en una conspiración liderada por los mismos senadores que en el pasado le apoyaron y temían el poder extraordinario que iba adquiriendo. ¿Cuántas veces el mayor peligro está al lado?
El mundo sigue siendo un gran 'monopoly', en el cual los líderes actuales quieren mantener o conquistar política y económicamente los territorios que consideran parte de su esfera de influencia. Trump y Putin -Xi Jinping observando por detrás- se entienden porque, al final, todo se trata de intercambiar cromos. Si se hizo, en aras de evitar una tercera guerra mundial, tras el fin de la segunda, por qué no hacerlo ahora. En algunos casos, se usará la estrategia de Filipo II -comprando intereses y corrompiendo-, y en otras las de Alejandro -dar primero el golpe para luego esperar que a uno le pidan clemencia y perdonar a cambio de sometimiento-. Ucrania, Gaza, las imposiciones arancelarias, Taiwán y, ya se está pergeñando, Venezuela, entre otros casos, forman parte de los cromos que tan trágicamente, en muchos casos, se reparten.
Suscríbete para seguir leyendo
- España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: 'Vale ya con la productividad...
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
- La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión