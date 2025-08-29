Más Ersilia y menos algoritmos

En el hemisferio norte, el verano es sinónimo de ritual colectivo de desconectar. Cerramos ordenadores, bajamos persianas, apagamos notificaciones. Hay quien vive 11 meses al año esperando este momento, la rendija que abre la excepción y la liberación. Resulta curioso y sintomático, porque más que desconexión podría parecer una fuga. ¿Y si este final de verano aprovecháramos el descanso no para escapar del mundo, sino para habitarlo mejor como individuos, como sociedad y como especie?

En 'Las ciudades invisibles', Italo Calvino describe Ersilia, una ciudad donde los habitantes anudan hilos entre las casas para representar los vínculos que les unen: parentescos, intercambios, jerarquías. Llega un momento que los hilos son tantos y tan densos que abandonan la ciudad porque ya no se puede caminar. Paradójicamente, en nuestras ciudades, cada vez corremos menos riesgo de tropezar por culpa de un tejido social denso. Más bien avanzamos hacia sociedades desvinculadas, vínculos que nos unen fuerte a quien es como nosotros y nos desligan de la diferencia y la vulnerabilidad. Hoy, más que nunca, hay que tejer con intención, puntada a puntada, espacios compartidos que ni colapsen ni se deshilachen. La propuesta radical para este verano reparador es desconectar recosiendo.

Para dejar espacio al tiempo lento que nos negamos el resto del año. Un tiempo de cuidados, no para mirar hacia adentro y basta, sino para abrirnos con más lucidez. Un tiempo para devorar nosotros a Cronos y dejar espacio a Kairós, aquel tiempo que no se mide en minutos sino en sentido. No se trata de hacer más, sino hacerlo diferente: leer con profundidad, escuchar con intención y vivir con conciencia. Y lejos de ser actos de carácter personal, se convierten en ejercicios radicales de resistencia democrática que van mucho más allá de partidos y de instituciones.

¿Por qué leer en profundidad es una apuesta política? Porque requiere atención, razonamiento y concentración. Es el antídoto a los mensajes arrebatados, simplistas y superficiales. La democracia, tal como la conocemos, no es posible sin esta capacidad de ver y entender al otro. Cómo recuerda la académica Maryanne Wolf, abandonar la lectura profunda es debilitar el pensamiento crítico y colectivo que sustenta toda sociedad libre.

También nuestro cuerpo juega un papel clave. Como explica la neurocientífica Nazareth Castellanos en el libro 'La neurociencia del cuerpo', la postura, la respiración o incluso los gestos faciales pueden modificar nuestros procesos mentales. El cuerpo no es solo un medio para hacer vacaciones: es un espacio de percepción, de memoria y de conexión con el otro. Recuperar el cuerpo, cuidarlo y aprovechar la bajada de ritmo es una manera de estar más atentos, menos reactivos y, en definitiva, más democráticos.

Esta propuesta, además, es apta para todas las edades. Si compartimos el verano con niños, aprovechemos para incorporarlos a estos hábitos pausados. Tengan la edad que tengan. Juguemos con la arena, a adivinar plantas o a descubrir nuevas recetas. Es también el momento para aprovechar momentos de consumo digital compartido, donde explicar la diferencia de los ritmos digitales (puro Cronos), caracterizados por la fragmentación de ideas y los mensajes arrebatados. Hablemos también de la necesidad (o no) de colgar la foto cuando hayamos llegado a la cumbre. Hablemos de propósito, de validación social, de postureo.

Si viajamos y cruzamos fronteras, observemos las colas y cómo se ordenan. Miramos quién está y quién falta. Miramos como esto conecta con el privilegio blanco o el de tener pasaporte. Incluso una misma ruta puede significar placer o supervivencia. Reflexionar sobre los privilegios y hacernos corresponsables no es una opción, es indispensable para recoser.

La democracia se cuece a fuego lento y a muchos niveles. Por eso el viaje de este verano es triple: atención, cuerpo y conversación. Atravesemos fronteras físicas y mentales. Recuperemos conversaciones largas. Volvamos a hablar con quién dejamos de hacerlo. Compartamos espacios con quienes piensan diferente, sin exotismos. Escuchemos, no para rebatir, sino para entender y dialogar. A la vez que recargamos pilas para la vuelta al trabajo, podemos prepararnos para volver con miradas más lúcidas, oídos más abiertos y palabras más cuidadosas.

En definitiva: nos conviene algo más de Ersilia, más Kairós y menos hedonismo.